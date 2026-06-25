Собянин: Финал чемпионата «Абилимпикс» пройдет в Москве. Фото: соцсети мэра Москвы Сергея Собянина

В конце октября - начале ноября 2026 года в выставочном комплексе «Тимирязев центр» в Москве состоится национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Соответствующее постановление накануне подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Уже известно, что в соревнованиях примут участие около 1000 человек. Среди них победители региональных отборочных этапов со всей России, а также из дружественных нам стран.

«В программе - 50 компетенций в сферах промышленности, строительства, ИТ, экономики и управления, медицины, образования, культуры, декоративно-прикладного искусства, общественного питания и услуг. Вот уже 12 лет Абилимпикс помогает людям с особенностями здоровья показывать свои профессиональные навыки, знакомиться с ведущими работодателями и начинать карьеру», - написал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX.

Фото: соцсети мэра Москвы Сергея Собянина

Вот уже на протяжении 12 лет «Абилимпикс» помогает людям демонстрировать свои профессиональные навыки, знакомиться с ведущими работодателями и начинать карьеру. Соревнования в рамках чемпионата проводятся среди школьников в возрасте от 14 лет, студентов и взрослых специалистов.

К тому же, «Абилимпикс» является крупной площадкой для обсуждения актуальных вопросов профессионального обучения людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, местом апробации новых инклюзивных практик и профессиональной ориентации.

За 12 лет движения «Абилимпикс» в России участниками соревнований стали более 180 000 человек. Свыше 93% из них уже трудоустроены на предприятия-партнеры. А в 2025 году на работу в столичные компании вышли около 700 участников «Абилимпикса». Сейчас они работают поварами, ювелирами, мебельщиками, учителями, дизайнерами, массажистами, программистами, автомеханиками и сварщиками.

Фото: соцсети мэра Москвы Сергея Собянина

На данный момент к этому движению присоединилось уже около 9 000 москвичей. По традиции участники от столицы определяются по итогам московского чемпионата, который проходит накануне Общероссийского первенства. В 2026 году отборочный этап прошел в мае на 20 городских площадках. Заявки подали свыше 1500 человек, в финал вышли около 900 участников.