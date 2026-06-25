«Не/музей» на ВДНХ показал московским студентам антинаркотическую площадку

Принципиально новую форму профилактики наркомании представили на ВДНХ. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Москве

Принципиально новую форму профилактики наркомании представили на ВДНХ: подобного проекта до сих пор не было ни в Москве, ни в других регионах России. Говорить о тяжелых последствиях и зависимости с молодежью от 14 лет решили на современном языке. Так родилась идея создания «Не/музея» в павильоне №37 на ВДНХ, где пространство говорит само за себя. Это визуальные образы, интерактивные элементы и сильное эмоциональное воздействие. О проекте 25 июня рассказали его создатели – представители Главного управления МВД России по Москве и Правительства Москвы.

«Не/музей» в павильоне №37 на ВДНХ. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Москве

- Мы назвали нашу площадку «Не музей», чтобы обратить внимание людей, которые будут гулять на ВДНХ. Хотелось, чтобы не только слушали лекции о вреде наркомании, но и видели визуально, какие последствия от употребления наркотиков. Там есть лекционный зал, отдельное пространство про законы и уголовную ответственность, еще два зала – про медицинские и социальные последствия, - рассказал Андрей Орлов, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве, генерал-майор полиции.

Экспозиция создана на реальных примерах, где на цифрах и фактах показывают психические, медицинские и социальные последствия наркомании. А также объясняют, как можно перечеркнуть свою жизнь, оказавшись за решеткой за незаконный оборот наркотиков. Инсталляции наглядно показывают, как запрещенные вещества разрушают здоровье: появляются головные боли, отмирают нефроны, как зудит кожа. Портится не только внешний вид, разрушается вся жизнь человека. Наглядно это показано в портретной галерее, где образы счастливых молодых людей контрастируют с последствиями наркотической зависимости. Каждый посетитель может в формате «до и после» увидеть изменения внешности в «прогнозном планшете» - для этого просто нужно сделать селфи и за считанные секунды нейросеть покажет, как скажется употребление запрещенных веществ. А глядя на мониторы, где запускается обратный отсчет времени, можно прочувствовать бренность бытия и всю опасность употребления запрещенных веществ.

Экспозиция создана на реальных примерах, где на цифрах и фактах показывают психические, медицинские и социальные последствия наркомании. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Москве

- Все знают, что любую болезнь лучше предотвратить, чем после бороться с последствиями, лечить. Уникальность созданной площадки – это комплексный подход профилактики. Ведь медики уделяют внимание больше аспекту, как наркотики влияют на здоровье, а здесь показаны и юридический, и социальный аспект. Иногда аудитория не всегда сразу осознает последствия для здоровья, а вот правовые последствия – уголовная ответственность понятнее и очевиднее, - рассказал Антон Масякин, директор Московского научно-практического центра наркологии, главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Москвы.

Любую болезнь лучше предотвратить, чем после бороться с последствиями, лечить. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Москве

Экспозицию уже посетили более 10 тысяч столичных школьников и студентов вместе с родителями и педагогами. Побывавшие на площадке говорят, что новый формат заставил по-другому взглянуть на тему наркотиков. А после разговора с сотрудниками полиции многие впервые всерьез задумались о риске и собственном здоровье.

Фото: предоставлено ГУ МВД России по Москве

- Это просветительская площадка стала частью ВДНХ. Мы рады, что среди наших музеев теперь есть еще и «Не/музей». Мультимедийная составляющая, как на этой площадке, сейчас используется почти во всех современных экспозициях, чтобы зацепить зрителя. Это важно, особенно для молодежи, почувствовать, увидеть, ощутить – условный 5D-эффект, - сказала Наталья Задворная, директор Департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ.

Фото: предоставлено ГУ МВД России по Москве

Где: проспект Мира, дом 119, строение 37.

Когда: с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00. Для посещения необходима предварительная онлайн-регистрация по ссылке.