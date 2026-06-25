«Мы этим дорожим»: Андрей Воробьёв обсудил с Александром Лукашенко сотрудничество Московской области и Белоруссии

Фото пресс-службы Президента Республики Беларусь.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прибыл с рабочим в Минск. Сегодня он вместе с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко обсудил вопросы развития совместных проектов Подмосковья и РБ в сфере экономики, торговли, здравоохранения и образования.

- Мы очень дорожим отношениями с Белоруссией, с командой, с которой работаем, в том числе, по гуманитарным направлениям, - сказал Андрей Воробьёв. - Это здравоохранение, все, что касается педиатрии, современных методов лечения детей. Совместно проводим большие консилиумы, конференции. Это направление будем развивать. Второе – это образование. Наши дети знакомятся друг с другом, обмениваются знаниями. Порядка 600 ребят (прим. из Белоруссии) были у нас в Подмосковье, ну а Брест – это священное место для всех наших детей. Туда поток учеников, туристов не иссякает. Мы этим дорожим - это ценность, это наша общая история.

Подмосковный губернатор отметил, что Московская область – лидирующий регион России по товарообороту с Белоруссией. Причем, это касается и экспорта, и импорта.

- Это и продукты питания, и машиностроение. У нас активно ведется эта работа. Мы этим тоже дорожим. В Подмосковье открываются белорусские предприятия. Недавно в Воскресенске запустили кабельный завод. Сейчас МАЗ готовится наращивать свою базу в Химках. Все это важные элементы сотрудничества. Очень надеюсь, что и следующая встреча (предыдущая была в 2023 году) позволит нам говорить о дальнейшей динамике, взаимопонимании, о партнерстве двух стран, регионов.

Стоит отметить, что товарооборот с Белоруссией постоянно растет. Только за последние пять лет – сразу в 2,5 раза! Из Подмосковья в братскую республику едет различное оборудование, сельхзозпродукция, средства защиты растений, а в обратном направлении - продукция машиностроения, текстильные изделия, различные материалы, продукты питания.

- Приятно видеть вас в Беларуси! - поприветствовал подмосковного губернатора Александр Лукашенко. - И в этом не только наши добрые братские отношения, но и основа всего - экономика. Московская область у нас ведущая, первое место занимает. Где-то больше $15 млрд товарооборот (с Беларусью, - Авт.). Если мы в чем-то можем - скажите что. Будем обязательно работать вместе и делать все. Я очень переживаю за вас. Когда встречаюсь с Президентом Путиным, мы много говорим о Московской области. Зная вас в деталях уже, еще больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие Московского региона вместе со своими коллегами.

На данный момент на территории Московской области работают уже более 120 различных предприятий, в которых участвует капитал из Белоруссии. Например, Воскресенские белорусский инвестор выпускает волоконно-оптический кабель, а в Химках будет открыт региональный центр Минского автомобильного завода (МАЗ). Кроме того, в скором времени в Подмосковье построят производственно-логистический комплекс, где будут фасовать и отгружать продукцию крупного производителя цемента и сухих строительных смесей из РБ.

К слову, белорусские МАЗы весьма широко используются в Подмосковье в качестве мусоровозов. За два года область приобрела уже 169 таких машин. Еще 30 пополнят автопарк коммунальщиков Домодедово и Солнечногорска.

В свою очередь мытищинский завод «Метровагонмаш» поставляет в Минский метрополитен свои современные вагоны (20 уже отправлены, еще 15 уедут в столицу Белоруссии в нынешнем году). А «Коломенский завод» выпускает мощные двигатели для уникальных БЕЛАЗов грузоподъемностью 220 тонн.