Космический корабль и раскрытая книга: Чем удивят новые детсады и школы Москвы

Для новых детсадов и школ в столице придумывают интересный дизайн. Фото: stroi.mos.ru

Для новых детсадов и школ в столице придумывают интересный дизайн. Проекты еще нескольких будущих зданий одобрили городские власти. Большинство из них уже строят.

В мэрии Москвы рассказали, как будут выглядеть учебные заведения.

К ЗВЕЗДАМ

В Новой Москве в Филимонковском районе появится детсад, похожий на межпланетный корабль с окнами-иллюминаторами. Здание соберут из нескольких модулей разных высоты. На фасадах разместят муралы в виде карандашного рисунка. Например, планеты, искусственные спутники и малыши в скафандрах космонавтов.

В садике на 350 мест будут работать 14 групп для детей разных возрастов. А еще там откроют многофункциональные музыкальный и физкультурный залы, кабинет для развивающих занятий, медкабинет. Интерьер тоже сделают в космическом стиле. Везде разместят круглые светильники и зеркала, а также мебель с закругленными краями.

Прогулочные площадки во внутреннем дворе разделят при помощи живых изгородей из пузыреплодника. Вокруг здания высадят цветники и взрослые деревья - иву, липу и сибирскую пихту. Кстати, хвойное дерево зимой можно будет наряжать как новогоднее украшение.

Где: ст. м. «Филатов луг», ул. Лаптева, земельный участок № 4.

Фото: stroi.mos.ru

АТРИУМ В ЦЕНТРЕ

На Таганке новую школу украсят «стоящими» на фасаде деталями в виде книг. Для детей построят три корпуса, связанных между собой переходами. Фасады украсят витражным остеклением. А «разбросанные» там книжные обложки будут похожи на подлинные издания художественных произведений.

Один из корпусов займет начальная школа. Остальные отдадут средним и старшим классам. Внутри основного, большого корпуса появится отдельный городок с игровыми зонами, горками и скалодромом. Там обустроят многофункциональное светлое пространство, которое соединит все этажи атриумом. В школе будут работать коворкинг, зона буккроссинга, то есть бесплатного обмена книгами, медиатека, обеденный зал и медблок. Во дворе откроют площадки для игр и тихого отдыха, уличных занятий гимнастикой.

Где: ст. м. «Римская», Б. Факельный пер., д. 23, стр. 1 и 1а; ул. Добровольческая, д. 28, стр. 1.

Фото: stroi.mos.ru

КРИСТАЛЛ ЗАСВЕРКАЕТ

Один из образовательных комплексов появится в Раменках на западе столицы. Фасады дополнят деталями в виде геометрических фигур, напоминающими кристаллы. В школьном отделении смогут учиться 1700 детей, в детсаду - 350 малышей.

Для учеников обустроят универсальные и специализированные классы, медиатеку, лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон, четыре спортзала. А в садике откроют 14 групп, музыкальный и физкультурный залы, пространство для развивающих занятий.

Около комплекса появятся школьный стадион, площадка для гимнастики и прыжков в длину, места для игр и отдыха. Вокруг здания расцветут сирень, клёны, дубы.

Где: ст. м. «Аминьевская», ул. Лобачевского, в районе вл. 118.

Фото: mos.ru

СКВОЗЬ ВИТРАЖИ

В центре города в Басманном районе построят школу в виде раскрытой книги. «Разворот» с гигантскими стенами-«страницами» создадут при помощи гнутых прозрачных витражей. В центре здания разместят атриум со стеклянной кровлей. Он объединит столовую, буфет, медиатеку и учительскую. А еще в школе появятся ИТ-кабинеты, мастерские, индивидуальные музыкальные студии. Для учеников младших классов обустроят игровые пространства. Для подростков сделают отдельные зоны отдыха. Там можно будет пообщаться, позаниматься в небольшой группе или просто побыть в одиночестве. Всего в учебном заведении смогут принять 1000 детей.

Где: ст. м. «Бауманская», Елоховский пр-д, д. 1.

Фото: stroi.mos.ru

ТАЛИСМАН НА УДАЧУ

Школу-конструктор соберут в центре столицы из нескольких корпусов разной высоты. С двух сторон входы в здание украсят белые скульптуры в виде веселых маскотов-талисманов. Около них можно будет загадать желание, например, написать контрольную на «5».

Первый этаж отдадут под общественные пространства для отдыха и занятий. В центре корпуса разместят атриум, в котором можно будет проводить лекции, дискуссии и выставки. Со второго по пятый этажи займут классы для детей разных возрастов, медиатека, многофункциональный спортзал, обеденные залы. С третьего этажа можно будет выйти в небольшой внутренний двор-террасу на крыше. На улице построят амфитеатр для праздников и выступлений. Всего в школе смогут учиться 1100 человек.

Где: ст. м. «Проспект Мира», ул. Б. Переяславская, д. 1, стр. 1.