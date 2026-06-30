Добровольцы «БАРС Москва» объяснили, почему решили встать на защиту неба столицы

Добровольческое формирование «БАРС Москва», созданное для противодействия атакам беспилотных летательных аппаратов и защиты столицы, пополняется людьми самых разных профессий. Среди кандидатов — сотрудники экстренных служб, инженеры, айтишники, механики, водители и многодетные отцы. У каждого своя история, но многие говорят о схожих причинах выбора: желании быть полезными стране и защитить близких.
Один из кандидатов, работающий в пожарной охране, признается, что решение принял сразу после того, как узнал о наборе.
«Профессию выбрал, потому что люблю помогать людям. И как только увидел объявление о наборе в добровольческое подразделение "БАРС Москва", сразу решил подписать контракт», — рассказал он.
Другой доброволец отметил, что каждый сам решает, как помогать своей стране. «Именно сейчас посчитал нужным принять участие», — говорит он.
Один из бойцов долго откладывал решение из-за семьи и маленьких детей, но позже решил, что ждать больше нельзя.
«Важно защитить сегодня наш город, наши дома, наши предприятия. Нужно сделать все, чтобы наши дети росли под мирным небом», — подчеркнул он.
Процедура приема добровольцев организована на базе военного комиссариата Москвы и включает несколько этапов. Сначала кандидат обращается в пункт отбора с документами и проходит первичную регистрацию. Затем направляется на медицинское освидетельствование, где врачи оценивают состояние его здоровья и соответствие требованиям.
Следующий этап — профессионально-психологический отбор. Специалисты оценивают мотивацию кандидата, стрессоустойчивость, способность адаптироваться к условиям военной службы, работать в коллективе и выполнять поставленные задачи. Особое внимание уделяется тем, кто осознанно принимает решение о службе, готов обучаться новым специальностям и выполнять задачи по защите воздушного пространства.
После успешного прохождения всех этапов кандидат оформляет документы, заключает контракт и убывает домой. Уже на следующий день добровольцы организованно направляются к месту формирования подразделения, где получают экипировку и приступают к подготовке.
В «БАРС Москва» приходят люди самых разных профессий и возрастов. Среди кандидатов — сотрудники экстренных служб, представители рабочих специальностей, инженеры, специалисты в сфере информационных технологий, механики, водители и граждане с военным опытом. Многие имеют среднее профессиональное или высшее образование. Значительная часть кандидатов уже обладает техническими навыками, которые могут пригодиться при освоении современных военных специальностей.
Современные конфликты предъявляют новые требования к подготовке личного состава. Одним из ключевых направлений становится работа с беспилотными системами и средствами противодействия БПЛА. Добровольцы проходят обучение на полигонах, изучают устройство беспилотников, осваивают технологии обнаружения и перехвата воздушных целей.
Опыт работы с компьютерами, электроникой и средствами связи может стать хорошей базой для освоения БПЛА. В подразделении востребованы не только операторы дронов-перехватчиков, но и механики, водители, специалисты технического обеспечения.
Добровольцы обеспечиваются обмундированием, бесплатным питанием и медицинской помощью. Размер денежного довольствия составляет от 220 тысяч рублей в месяц. Для членов семей предусмотрены меры поддержки со стороны правительства Москвы, включая бесплатное питание детей в школах, содействие при устройстве в детские сады, помощь в трудоустройстве и другие социальные гарантии.
В подразделении подчеркивают: несмотря на разный жизненный опыт и профессии, большинство добровольцев говорят о схожих причинах своего выбора — желании защитить семью, родной город и страну. «Нужно идти и служить, потому что кроме вас, кроме нас, наверное, это никто не сделает», — считает один из участников формирования.
Для заключения контракта необходимо пройти отбор в пункте по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 6 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30). Подробная информация — на сайте БарсМосква.РФ и по телефону горячей линии: 8 (499) 940-46-00.
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