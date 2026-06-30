Добровольцы «БАРС Москва» объяснили, почему решили встать на защиту неба столицы

Фото: доброволец в пункте приема «БАРС Москва»

Добровольческое формирование «БАРС Москва», созданное для противодействия атакам беспилотных летательных аппаратов и защиты столицы, пополняется людьми самых разных профессий. Среди кандидатов — сотрудники экстренных служб, инженеры, айтишники, механики, водители и многодетные отцы. У каждого своя история, но многие говорят о схожих причинах выбора: желании быть полезными стране и защитить близких.

«Люблю помогать людям»

Один из кандидатов, работающий в пожарной охране, признается, что решение принял сразу после того, как узнал о наборе.

«Профессию выбрал, потому что люблю помогать людям. И как только увидел объявление о наборе в добровольческое подразделение "БАРС Москва", сразу решил подписать контракт», — рассказал он.

Другой доброволец отметил, что каждый сам решает, как помогать своей стране. «Именно сейчас посчитал нужным принять участие», — говорит он.

Один из бойцов долго откладывал решение из-за семьи и маленьких детей, но позже решил, что ждать больше нельзя.

«Важно защитить сегодня наш город, наши дома, наши предприятия. Нужно сделать все, чтобы наши дети росли под мирным небом», — подчеркнул он.

Как проходит отбор

Процедура приема добровольцев организована на базе военного комиссариата Москвы и включает несколько этапов. Сначала кандидат обращается в пункт отбора с документами и проходит первичную регистрацию. Затем направляется на медицинское освидетельствование, где врачи оценивают состояние его здоровья и соответствие требованиям.

Следующий этап — профессионально-психологический отбор. Специалисты оценивают мотивацию кандидата, стрессоустойчивость, способность адаптироваться к условиям военной службы, работать в коллективе и выполнять поставленные задачи. Особое внимание уделяется тем, кто осознанно принимает решение о службе, готов обучаться новым специальностям и выполнять задачи по защите воздушного пространства.

После успешного прохождения всех этапов кандидат оформляет документы, заключает контракт и убывает домой. Уже на следующий день добровольцы организованно направляются к месту формирования подразделения, где получают экипировку и приступают к подготовке.

Кто приходит служить

В «БАРС Москва» приходят люди самых разных профессий и возрастов. Среди кандидатов — сотрудники экстренных служб, представители рабочих специальностей, инженеры, специалисты в сфере информационных технологий, механики, водители и граждане с военным опытом. Многие имеют среднее профессиональное или высшее образование. Значительная часть кандидатов уже обладает техническими навыками, которые могут пригодиться при освоении современных военных специальностей.

Новая востребованная специальность

Современные конфликты предъявляют новые требования к подготовке личного состава. Одним из ключевых направлений становится работа с беспилотными системами и средствами противодействия БПЛА. Добровольцы проходят обучение на полигонах, изучают устройство беспилотников, осваивают технологии обнаружения и перехвата воздушных целей.

Опыт работы с компьютерами, электроникой и средствами связи может стать хорошей базой для освоения БПЛА. В подразделении востребованы не только операторы дронов-перехватчиков, но и механики, водители, специалисты технического обеспечения.

Условия службы и поддержка семей

Добровольцы обеспечиваются обмундированием, бесплатным питанием и медицинской помощью. Размер денежного довольствия составляет от 220 тысяч рублей в месяц. Для членов семей предусмотрены меры поддержки со стороны правительства Москвы, включая бесплатное питание детей в школах, содействие при устройстве в детские сады, помощь в трудоустройстве и другие социальные гарантии.

В подразделении подчеркивают: несмотря на разный жизненный опыт и профессии, большинство добровольцев говорят о схожих причинах своего выбора — желании защитить семью, родной город и страну. «Нужно идти и служить, потому что кроме вас, кроме нас, наверное, это никто не сделает», — считает один из участников формирования.

Для заключения контракта необходимо пройти отбор в пункте по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 6 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30). Подробная информация — на сайте БарсМосква.РФ и по телефону горячей линии: 8 (499) 940-46-00.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Настоящая история появления Украины: существовало ли государство «Киевская Русь» и являлось ли оно общей колыбелью для русских и украинцев