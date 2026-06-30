Июль в Москве начнется с жары, а завершится резким похолоданием

Вместе с июлем в Москву придет жара. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вместе с июлем в Москву придет жара. Правда, всего на три дня. В среду, 1 июля, солнце раскалит воздух до +28…+30 градусов, в четверг даже до +31 градуса, прогнозируют в Гидрометцентре России. Небо будет ясным, дождей не предвидится. Даже обидно, что все это - в разгар рабочей недели, в такую летнюю идиллию на пляж бы, а не в офис!

В пятницу погода начнет меняться. В столице уже не выше +28 градусов, хотя на юге Московской области еще сохранится 30-градусный зной. Облаков станет больше, не исключены короткие дожди - их принесут атмосферные фронты атлантического циклона.

А дальше сработает “проклятье выходных”, не радует ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус. Так называют ситуацию, когда в будни стоит прекрасная погода, а в субботу и воскресенье, как назло, портится. Вот и первые июльские выходные будут пасмурными и дождливыми. В субботу +25 градусов, в воскресенье +22…+23. И следующая неделя начнется с дождей, днем от силы +20…+22 градуса.

В целом же июль в Москве и области окажется таким же контрастным и переменчивым, как и июнь, считают метеорологи “Фобоса”. Волны зноя и холода будут резко сменять друг друга. Главная жара ожидается середина месяца, температура второй декады “ макушки лета” зашкалит за климатическую норму на 3 градуса. Что, впрочем, весьма гуманно, не выше +28…+30 градусов. Но это - среднем, возможны и более знойные дни. Хотя какого-то аномального пекла синоптики не ждут.

А под конец июля к нам нагрянет арктическое вторжение и резкое похолодание - на улице будет уже на 3 градуса холоднее, чем обычно, то есть +20…+22 градуса.