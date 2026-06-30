«Маги в парках»: В Подмосковье продолжается прием заявок на II Фестиваль иллюзионного искусства

Фото министерства культуры и туризма Московской области.

В последние годы подмосковные парки (сегодня их уже более 200) стали едва ли не главными местами притяжения для жителей городов. В наши дни это уже не только локации для комфортного прогулочного отдыха с удобными аллеями и скамейками, но и площадки с различными активностями. С 1 по 30 августа, например, в парках Московской области будет проходить II Фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках», который соберет талантливых иллюзионистов и фокусников со всей России. Художественными руководителями фестиваля «Маги в парках» являются знаменитые братья Сафроновы. Оргкомитет «Магов…» активно принимает заявки на участие, которые поступают не только из Подмосковья и Москвы, но и других регионов.

- Фестиваль объединит профессиональных артистов и начинающих иллюзионистов, - рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. - В этом году впервые принять участие смогут не только солисты, но и дуэты и творческие коллективы. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 6–13 лет, 14–17 лет, от 18 и старше. Участников ждут пять конкурсных номинаций: «Детская магия», «Семейная магия», «Микромагия», «Сценическая магия» и «Иллюзионы».

К слову, «Семейная магия» - номинация, которой не было в предыдущем сезоне. Однако она совершенно точно станет одной из самых интересных и незабываемых для самих участников. Ведь семейные команды иллюзионистов любого уровня подготовки получат возможность подготовить совместные номера под руководством Сергея, Андрея и Ильи Сафроновых.

- Еще одной премьерой фестиваля станет конкурс двойников братьев Сафроновых, - уточнили в ведомстве. - Вместе с иллюзионистами юные участники из Московской области подготовят зрелищный номер и покажут его на большой сцене.

Отборочные выступления будут идти каждые выходные последнего месяца лета в 8 городских парках и зонах отдыха – Домодедове (1 августа), Черноголовке (2 августа), Солнечногорске (8 августа), Люберцах (9 августа), Орехово-Зуеве (15 августа), Кашире (16 августа), Краснознаменске (22 августа), Сергиевом Посаде (23 августа), Ногинске (29 августа) и Реутове (30 августа). При этом вместе с участниками на сцену будут выходить со своими шоу и братья Сафроновы.

Ну, а финалисты смогут принять участие в Гала-концерте, который состоится 12 сентября в Коломне (парк Мира) – здесь и будут определены лучшие «солисты» и команды.

Заявки на участие в фестивале (они принимаются строго до 10 июля!) и полное расписание выступлений – на сайте магивпарках.рф.