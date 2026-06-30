Веерное депо на Комсомольской площади превратят в выставочный центр

Веерное депо на Комсомольской площади решили переоборудовать под выставочную площадь. Проектное решение, источник - mos.ru

Веерное депо на Комсомольской площади решили переоборудовать под выставочную площадь. При этом необычный стиль и кирпичную кладку фасадов сохранят.

- В историческом здании будет создано новое общественное пространство. Ранее закрытая территория станет яркой локацией на культурной карте города, - рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Депо станет новой модной точкой на карте столицы. Здесь будут проводить, как крупные отраслевые выставки, так и небольшие тематические. Сейчас идет разработка, как использовать так называемые «паровозные сараи», которые имели вид круглого здания – сюда вел один путь, где производилась постановка паровозов в депо. В центре здания был расположен поворотный круг – теперь во внутреннем дворе планируют проводить сезонные и новогодние ярмарки.

Проектное решение, источник - mos.ru

Специалистам предстоит благоустроить огромную площадь – более 15 000 квадратных метров. Москвичи получат новую прогулочную зону от станции метро «Комсомольская», где уже есть гастрономическое пространство, до выставочного пространства. По пути можно будет любоваться ландшафтным озеленением, зайти на летние веранды на обед.

Проектное решение, источник - mos.ru

Крайнюю платформу и пути Казанского вокзала решили также приспособить – здесь разместят образцы современной рельсовой техники. Сейчас веерное депо находится на этапе проектирования к современному использованию. Трансформацию планируют начать до конца 2026 года. Через несколько лет бывшее депо станет динамичным пространством для отдыха, культурного досуга и изучения история Москвы.