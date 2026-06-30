«Один из самых востребованных форматов»: На 92 тысячи самозанятых стало больше в Московской области с начала 2026 года

Фото: Центр «Мой бизнес» Московской области

1,18 миллиона жителей Московской области зарегистрированы сегодня в качестве самозанятых и применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

- Самозанятость остается одним из самых востребованных форматов ведения собственного дела в Подмосковье, - рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. - Сегодня этот статус имеют уже более 1,18 млн жителей региона.

Если говорить максимально точными цифрами, на 31 мая в Подмосковье действовали 1 181 610 самозанятых. Большинство из них (1 113 642 человека) являются физическими лицами, а остальные (67 968) - индивидуальными предпринимателями. При этом отметка в 1 млн самозанятых была преодолена еще в конце 2025-го.

Зампред уточнила, что всего за год этот статус оформили без малого 250 тысяч человек, а за первые пять месяцев текущего года – 92 тысячи.

- Это говорит о том, что люди видят возможности для развития собственного дела и активно пользуются существующими мерами поддержки. Наша задача — создавать максимально комфортные условия для запуска и развития бизнеса на всех этапах, - подчеркнула Екатерина Зиновьева.

Стоит напомнить, что действующие в Подмосковье меры поддержки адресованы самому широкому кругу людей, ведущих свое дело – от уже упомянутых самозанятых до представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Эта работа реализуется в регионе в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

- Самозанятые Подмосковья также активно участвуют в системе государственных закупок, - сообщили в Мининвесте Московской области. - По итогам прошлого года поставщиками товаров и услуг для государственных компаний стали почти 1 тысяча самозанятых региона. Общий объем заключенных контрактов составил порядка 1,75 млрд рублей.

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- Вся полезная информация о мерах поддержки для бизнеса Московской области – на инвестиционном портале Московской области.

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