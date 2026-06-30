Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На ВДНХ состоялось открытие двух новых аттракционов в тематическом парке «Орион». «Стратосфера» — самая высокая цепочная карусель Москвы, поднимающая посетителей на 60 метров, и «Центрифуга» — гигантский гироскоп, вращающийся вокруг центральной оси с полным оборотом на 360 градусов. Аттракционы расположены в «Зоне А» на Экстремальной территории парка и будут работать с апреля по октябрь.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Стратосфера»: полёт на высоте 60 метров

«Стратосфера» — новая цепочная карусель, которая стала самой высокой в Москве. Её конструкция представляет собой мачту высотой 60 метров с вращающейся платформой, на которой закреплены цепи с открытыми креслами для посетителей. Подъём начинается мягко, но с каждой секундой скорость и высота ощущаются всё сильнее. Карусель плавно набирает обороты, и гости поднимаются на огромную высоту, откуда открывается панорамный вид на территорию парка «Орион» и ВДНХ. Потоки воздуха окружают со всех сторон, создавая ощущение свободного парения над землёй.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Аттракцион рассчитан на посетителей ростом от 120 см, весом до 75 кг на одно посадочное место и до 150 кг на один модуль (два места).

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Центрифуга»: испытание перегрузками

«Центрифуга» — экстремальный аттракцион, представляющий собой гигантский гироскоп с массивными модулями посадки. Каждый модуль — это крутящееся колесо, которое вращается вокруг центральной оси конструкции. При этом каждая кабина совершает полный оборот на 360 градусов, создавая эффект полного переворота в пространстве. Небо и земля меняются местами в произвольной траектории вращения, проверяя реакцию, выдержку и готовность к перегрузкам.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Аттракцион даёт возможность на время почувствовать себя космонавтом и испытать чувство невесомости. Вращения на «Центрифуге» оставляют после себя яркий всплеск адреналина и долгожданное чувство устойчивости, когда аттракцион останавливается. Предназначен для посетителей ростом от 120 до 200 см и весом до 75 кг.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Космическая тематика и развитие парка

Новые аттракционы продолжают единую космическую тематику парка «Орион», где гости проходят путь от «Территории подготовки» через «Территорию испытаний» к «Экстремальной территории». Сегодня на территории в 17 гектаров работают уже более 25 аттракционов. Визитная карточка парка — самая длинная канатная дорога в Москве «Воздушный трамвай» (769 метров, 144 места), открытая в прошлом сезоне.

13 июня парк «Орион» отметил свой третий день рождения. В рамках реализации Стратегии развития ВДНХ до 2030 года количество тематических объектов парка увеличится более чем в три раза.