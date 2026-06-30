Как московские больницы становятся пространством искусства и поддержки

Выступление оркестра «Русская филармония» в ГКБ имени С. С. Юдина. Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

КУЛЬТУРА КАК ПУТЬ К ИСЦЕЛЕНИЮ

В московских больницах лечение все чаще выходит за рамки привычной медицины. Теперь в стационарах звучат аплодисменты, проходят спектакли, концерты и творческие встречи, а пациенты становятся не только зрителями, но и участниками культурных событий. В столице стартовал масштабный проект «Исцеляющая среда», который реализуется совместно Департаментом здравоохранения Москвы и Департаментом культуры города Москвы.

Идея проекта основана на простом, но важном принципе: процесс выздоровления зависит не только от медицинской помощи, но и от эмоционального состояния человека, а также от среды, в которой он находится. Поэтому современные московские больницы постепенно превращаются в пространство, где культура становится частью лечения и восстановления.

ДВА ДЕПАРТАМЕНТА - ОДНА ИДЕЯ

Как отмечают в городском правительстве, речь идет о системной межведомственной работе двух ключевых структур столицы - Департамента здравоохранения и Департамента культуры Москвы, которые формируют новый подход к организации медицинской среды.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что город меняет саму философию медицинского пространства.

«В Москве мы последовательно переосмысливаем подход к медицинской инфраструктуре - от архитектуры поликлиник и больниц до самой атмосферы пребывания пациентов и медицинских работников. В основе этого подхода лежит представление о том, что само пространство способно влиять на процесс выздоровления человека», - отметила она.

По словам Раковой, важную роль играет именно взаимодействие департаментов.

«Такие мероприятия помогают наполнить привычную больничную обстановку новыми красками, зарядить пациентов позитивными эмоциями и поддержать их душевные силы. А медицинские специалисты, в свою очередь, получают возможность переключиться, восстановиться и вдохновиться для работы», - добавила заммэра.

МАСТЕРА ДОБРЫХ ДЕЛ В СТАЦИОНАРАХ

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что проект объединяет ведущие творческие коллективы столицы и делает искусство доступным там, где оно особенно необходимо.

«Московские музеи, театры и концертные коллективы представят специальную программу в медицинских учреждениях столицы. Этим летом пациентов всех возрастов и сотрудников больниц ждут спектакли разных жанров - от театра кукол до драматических и уличных спектаклей, концерты джазовых и симфонических коллективов, а также выставки ведущих музеев. Искусство помогает человеку находить внутренние силы, в том числе в непростые моменты, и мы стремимся сделать его доступным там, где оно особенно необходимо», - отметил министр.

В программе участвуют Московский театр кукол, Театр сторителлинга, театральный центр «Вишневый сад», оркестр «Русская филармония», вокальная группа «Квартет ПРО», а также другие коллективы. Помимо спектаклей и концертов, в больницах проходят интерактивные занятия для детей, мастер-классы, лекции с участием москвоведов, кинопоказы и выставочные проекты.

В частности, пациентам и сотрудникам представляют экспозиции, посвященные сказкам Пушкина, истории Москвы, освоению космоса и коллекциям музея-заповедника «Царицыно». Выставки размещаются прямо в медицинских учреждениях, что позволяет интегрировать культурное пространство в повседневную жизнь больниц.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ НА ПРАКТИКЕ

Первые мероприятия уже прошли в крупнейших клиниках столицы - МКНЦ имени А. С. Логинова, Морозовской детской больнице, ГКБ имени С. С. Юдина и Детской больнице святого Владимира.

Эти площадки стали первыми точками внедрения нового формата взаимодействия медицины и культуры.

Так, в Морозовской больнице дети увидели спектакль Московского театра кукол «Петрушка» - традиционную народную постановку, основанную на русском фольклоре.

В ГКБ имени С. С. Юдина прошел музыкальный спектакль театрального центра «Вишневый сад» «Москва - город любви», объединяющий песни и стихи о столице.

В МКНЦ имени А. С. Логинова зрители увидели сцену из балета «Щелкунчик» в исполнении Государственного академического театра классического балета, а также концерт вокальной группы «Квартет ПРО», исполнившей джазовые, эстрадные и духовные произведения.

ДЕТИ В ГЛАВНОЙ РОЛИ

В Детской больнице святого Владимира особое внимание вызвал интерактивный формат. Здесь Театр Т представил программу «Античный театр», в рамках которой дети вместе с родителями становились не просто зрителями, а участниками действия. Они создавали макеты сцен, делали театральные маски, выбирали персонажей, пробовали себя в роли актеров и через игру знакомились с античной культурой.

Участники иммерсивного спектакля «Античный театр» становятся частью действия через театральную игру. Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Особенно эмоционально мероприятие восприняли родители маленьких пациентов. Многие отмечали, что такие события помогают детям отвлечься от лечения и делают пребывание в больнице более спокойным и комфортным.

- Я думаю, да, такие мероприятия помогают. Дети с удовольствием играли, рисовали, были вовлечены в процесс. Они ведь целыми днями лежат в палате, а здесь появляется возможность провести время интересно и с пользой для развития, - рассказала мама одного из пациентов.

- Конечно, такие мероприятия нужны. Детям было действительно интересно, все с удовольствием участвовали, - добавила она.

МАЛЕНЬКИЕ ЗРИТЕЛИ - БОЛЬШИЕ ЭМОЦИИ

Среди маленьких участников был мальчик по имени Рамяй. Он с интересом включился в происходящее и активно участвовал в постановке.

- Мне понравилось, - коротко сказал он.

На вопрос, хотел ли бы он снова попасть на подобное мероприятие, Рамяй уверенно ответил: «Да».

Новая философия

Власти столицы подчеркивают, что «Исцеляющая среда» - это не разовая инициатива, а долгосрочная городская стратегия, направленная на изменение подхода к медицинской инфраструктуре.

В рамках программы модернизации в Москве уже обновлено более 360 поликлиник, поставлено свыше 11 тысяч единиц оборудования, а также развиваются программы подготовки медицинских кадров.

«Исцеляющая среда» становится частью комплексного подхода, в котором медицина, культура и городская инфраструктура работают в единой системе.

И если раньше больница воспринималась исключительно как место лечения, то сегодня она все чаще становится пространством, где человек получает не только медицинскую помощь, но и эмоциональную поддержку. Именно на этом стыке формируется новая городская философия заботы о человеке, которую совместно развивают Департамент здравоохранения и Департамент культуры Москвы.