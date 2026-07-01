Не надо превращать наш район в «Патрики»: Жильцы новых глянцевых кварталов столицы ополчились на блогеров и праздных гуляк

Манхэттен, Манхэттен... Нас и в Филях неплохо кормят! Фото: Личный архив Андрея АБРАМОВА

Соцсети пухнут от красочных видео блогеров с новыми районами Москвы. Точнее - с кварталами, которые образуют крупные жилые комплексы. И не абы какие, а премиальные. Инфлюенсеры нахваливают набережные, благоустройство, дворы, архитектуру. И это не какая-то реклама застройщиков. Просто делают контент и показывают подписчикам крутые ракурсы для фоточек.

Местные жители дармового пиара не хотят. Приходят в комментарии к блогерам и просят перестать рассказывать об их квартале. А то получается, что за всю красоту заплатили жильцы, купив квадратные метры в дорогущих домах. А на фильдеперсовых лавочках сидят понаехавшие из других районов: да глазами красоту «поедают».

«Не нужно превращать наш район в Патрики-2».

«Спасибо, что похвалили наш район, но это наш район. Сидите в своем», - подобные полухамские пассажи встречаются повсеместно.

Отвечают на них так же резко и напоминают, что формально территория общегородская. Не нравятся заезжие - соберите собрание дома, обнесите участок забором и наслаждайтесь своей прелестью.

Я отправился в район Филевского парка в квартал «Береговой». Говорят, тут атмосфера Нью-Йорка. Прежде чем оказаться в красивом месте, всякий «турист» должен немного пострадать. Вот и тут дорога в дорогой район (от 700 тыс. руб. за квадрат) мимо таких же премиальных строек и будущих эстакад. Увы, пыль с них летела не премиальная.

Прихожу на место - на меня смотрят строгие квадратики окон с клинкерных фасадов. Местами они даже мрачные: тут бы снимать нуарные детективы. Главное - выбирать ракурс, потому что в кадр норовят влезть цветастые московские мусорки и россыпь разнокалиберных машин, выставленных по периметру. Но архитектура и правда пока что диковинная для жилья Москвы.

Гуляющих в то утро было немного. Встретил девчонок при параде: у каждой на плече по шоперу, откуда торчит сменная одежда. Я догадался: приехали фоткаться. Спросил, где лучшие ракурсы. Меня отправили на набережную:

- Там вид будто на Манхэттен! Только встать нужно так, чтобы старые дома собой закрыть, - посоветовали модницы.

Иду на новую набережную. Приятное место, но не настолько, чтобы все бросить и поехать проводить тут выходные. Маршрут пройдешь за пять минут неспешным шагом. Открывается вид на Москва-Сити и другие новостройки. Не соврали: картинка похожа на киношные ракурсы Манхэттена. Локального колорита добавляют пара панелек на переднем плане.

Пошел приставать к местным с вопросом: так ли досаждают приезжающие? Только с четвертой попытки попал на жителей - все остальные, как и я, приехали погулять.

- Людно у нас бывает только в выходные. Но мы сами в это время уезжаем из дома, - рассказала Елена из квартала «Северный» (так называется группа корпусов в этом районе).

- Честно скажу: когда покупали тут квартиру, не думали, что станем знаменитыми, - шутит другая жительница Ольга. - Но определенный дискомфорт есть. Мусорить больше стали! Надеемся, скоро еще понастроят красивых домов и про нас забудут.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Почему люди повадились фоткаться с новостройками

- В Москве нет недостатка в местах досуга. Но есть общая черта современных жителей - постоянно получать новые эмоции и быть причастными к трендам, - говорит специалист по городской среде Игорь Воронин. - Вторая причина - чисто урбанистическая. Новые районы насыщены кафе и местами для прогулок. Обратите внимание, что едут не в густонаселенные новостройки, а в более дорогие места. В таких, как правило, архитекторы лучше прорабатывают среду, в которой хочется находится. И все же жителям переживать не стоит: волна популярности быстро проходит - это не Патриаршие пруды, которые находятся в центре, а районы, расположенные на удалении от Садового кольца. Вспомните, сколько туристов в середине «десятых» было в Москва-Сити в любой день недели. Сегодня в выходной день там пустые улицы.

ГДЕ ЕЩЕ

Премного извиняемся, что сейчас повторим схему блогеров и сдадим фотогеничные места этого лета.

Народ едет на прогулки в «Садовые кварталы» на «Фрунзенской» - там в центре крутой пруд с холмами.

Эффектные кадры получаются в золотой арке на «Зиларте» на набережной Марка Шагала. В последнее время тут еще много киношников: здешние ракурсы можно разглядеть в десятке новых сериалов, где хотят показать современную Москву.

Паломничества за прекрасным совершают в комплекс «Лаки» на Красной Пресне. Здесь новостройки окружили дореволюционную сургучную фабрику - реставрированную по последней моде.

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