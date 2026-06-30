59,4 млн литров: За год объем безалкогольного пива, выпускаемого в Подмосковье, вырос на 30%

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Московская область продолжает занимать одну из ключевых позиций по объемам выпуска безалкогольного пива. В Подмосковье производят 62,7% этого продукта по ЦФО и 28,6% - в масштабах всей страны, - сообщили в пресс-службе сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

При этом российский рынок безалкогольных дрожжевых напитков продолжает развиваться. Так, пивоварению была посвящена одна из сессий завершившейся в Москве «Недели российского ритейла – 2026». Это крупная площадка, в рамках которой общаются бизнес и государство потребительского рынка. На сессии обсудили серьезный рост интереса именно к безалкогольной продукции пивоваренных компаний, а также развитие так называемого промышленного туризма (это когда любители пенного посещают экскурсии по производствам, узнавая, как именно делают их любимые напитки) и туризма гастрономического (здесь в первую очередь гостей привлекают именно местные производители). Стоит отметить, что крупнейшие пивоваренные производства Московской области, так привлекающие туристов и просто потребителей, сосредоточены в Мытищах и Клину.

- Мы видим, что рынок безалкогольного пива развивается особенно динамично: растут и спрос со стороны потребителей, и объемы производства, - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин. - Это говорит о формировании тренда на осознанное потребление и расширении продуктового предложения. Наши предприятия оперативно реагируют на эти изменения, наращивают мощности и выводят на рынок новые продукты.

Например, в 2025 году подмосковные предприятия выпустили 59,4 миллиона литров безалкогольного пива. Это сразу на 30% больше, чем в 2024-м. Что касается нынешнего года, то за первые пять месяцев (с января по май) объемы выросли на 6,1% относительного такого же отрезка прошлого года.