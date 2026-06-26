Озвучены итоги первого этапа 46 Международного студенческого фестиваля ВГИК

В Москве подвели итоги первого этапа 46-го Международного студенческого фестиваля ВГИК. Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля

В Москве подвели итоги первого этапа 46-го Международного студенческого фестиваля ВГИК. Соответствующую информацию опубликовали организаторы фестиваля.

В этом году фестиваль был посвящен 120-летию со дня рождения режиссера и педагога Сергея Герасимова. Первый, всероссийский этап проходил с 15 по 25 июня 2026 года. На нем свои дипломные работы представили только выпускники ВГИК этого года. Жюри возглавил режиссер и сценарист Александр Велединский, известный по фильмам «Географ глобус пропил», «1993», «Живой» и сериалу «Обитель».

Жюри на международном студенческом фестивале ВГИК возглавил режиссер Александр Велединский. Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля

Гран-при первого этапа получил игровой фильм «Осколки» режиссера Арсена Аристакесяна. Картина также была отмечена за лучшую организацию производства фильма. Продюсерами выступили Арсен Аристакесян и Илья Капля.

Среди других лауреатов — фильм «Однозначно» Сары Тарекэгн, получивший приз за лучшую режиссуру в игровом кино. Награды за лучшую женскую роль в этой картине была удостоена Мария Потапова. В документальном кино жюри отметило «Межсезонье» Евы Бальтцер — работа получила призы за режиссуру и операторскую работу в неигровом фильме.

В анимации лучшей режиссерской работой стала «Тень» Леры Алейниковой. За сценарий наградили Ксению Полозову за фильм «Последнее чудо». Лучшим мультимедийным проектом признали «Барабанную перепонку» Анастасии Ивановой.

Отдельной частью программы в этом году стали специальные призы за полнометражные картины, снятые выпускниками ВГИК на гранты. Приз за лучший дебютный полнометражный фильм получил «Коммерсант» режиссеров Никиты Кравчука и Федора Кравчука. Награду за лучшую режиссуру в дебютном полнометражном фильме вручили Саиду-Магомеду Хасаеву за картину «Рахат Лукум».

Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля

Фильмы, победившие на российском этапе, продолжат участие во втором, международном этапе фестиваля. Он пройдет с 16 по 20 ноября 2026 года. Основные мероприятия состоятся во ВГИКе и кинотеатрах Москвы, а студенческие работы также покажут более чем на 150 площадках в регионах России.

Международный студенческий фестиваль ВГИК проводится с 1961 года и считается одной из заметных площадок для молодых кинематографистов. На нем студенты российских и зарубежных киношкол представляют учебные, курсовые и дипломные работы. В разные годы победителями и лауреатами фестиваля становились Андрей Кончаловский, Элем Климов, Андрей Тарковский, Василий Шукшин и другие режиссеры.