«Все включено»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал Валентине Матвиенко и Наталье Кочановой о новом формате инфраструктуры для бизнеса

Фото: Александра СТЕПАНОВА.

Московская область принимает участие в XIII Форума регионов Беларуси и России, который стартовал в Минске вчера, 25 июня, и продлится до завтра. Среди участников - все области РБ и 70 регионов России.

Стенд Московской области, работающий на площадке, традиционно вызывает большой интерес. Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв приветствовал на стенде Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентину Матвиенко и Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталью Кочанову и рассказал им о строительстве в регионе государственных индустриальных парков (ГИП) по новому формату «все включено». Как это устроено, можно изучать на макете ГИП «Титан», строящегося в Ленинском городском округе Подмосковья.

- Вот так современно выглядят наши ГИПы. Каждый инвестор приходит на все готовое, - объяснил губернатор Московской области. - То есть это уже готовая инфраструктура, построенная, в том числе, за счет частных инвестиций, как, например, эти боксы (в формате «Лайт индастриал», - Авт.), куда приходит бизнес.

Система «все включено» предполагает на одной территории не только сами производственные боксы «Лайт индастриал» с уже готовой инженерной, транспортной и логистической инфраструктурой (запускаться можно всего за несколько месяцев!), но и офисные здания с социальной инфраструктурой в виде мест отдыха, магазинов, кафе, парков и даже МФЦ! Инвесторам, которые становятся резидентами ГИПов, это экономит на стадии запуска не только время, но и деньги.

На данный момент в Подмосковье строят пять таких государственных индустриальных парков.

- Когда есть вода, тепло, электричество, мощности, дороги, конечно, с удовольствием пойдет бизнес, - оценила подмосковный формат Валентина Матвиенко. – Пятая часть взаимного товарооборота между Россией и Белоруссией – это Московская область. Вы - большие молодцы. И потенциал роста есть. Я знаю, что вы встречались с Александром Григорьевичем. С его стороны есть поддержка, как и со стороны Владимира Владимировича. Московская область должна и дальше оставаться лидером в российско-белорусских отношениях.

Губернатор в свою очередь рассказал, что в Химках планируют запустить региональный центр Минского автомобильного завода - знаменитого МАЗа. Помимо этого запускаются и другие проекты с белорусскими инвестициями.

Также на стенде интерактивно рассказываются о сферах, которые представляют важные инвестиционные и экспортные направления промышленности Подмосковья. В общей сложности на территории региона сейчас действуют более 1,5 тыс. различных промышленных предприятий. Например, 25% всех лекарств и 60% всей радиоэлектроники России производят именно в Московской области.