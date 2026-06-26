Собянин: На северо-востоке Москвы завершилась реконструкция школы

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 26 июня, проверил, как реконструировали здание школы №285 в районе Южное Медведково на северо-востоке столицы. Фото: Максим Мишин, Пресс служба Мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 26 июня, проверил, как реконструировали здание школы №285 в районе Южное Медведково на северо-востоке столицы.

«Те школы, которые у нас в Москве, – они все замечательные школы, но многие из них уже морально и физически устарели, как эта школа была, - сказал Собянин во время осмотра обновлённого здания. - Мы ее полностью реконструировали, и 1 сентября пойдете практически в новую школу».

На встрече с учениками, их родителям и учителями мэр напомнил, что всего в планах в 2026 году полное обновление 100 школьных зданий. При этом Собянин добавил, что в районе Южное Медведково ранее был благоустроен парк «Яуза», а также реконструированы старые поликлиники.

Мэр подчеркнул, что в районе практически завершилась реновация.

«Первый район, наверное, в Москве, в котором мы закончили эту программу», – сообщил Собянин.

КОНКРЕТНО

В школе №285 в Ясном проезде во время реконструкции:

- обновили фасад и кровлю;

- заменили инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки;

- установили перегородки и сделали новую стяжку пола;

- провели внутреннюю отделку.

Сейчас идет сборка и установка современного оборудования и мебели. Около школы уже почти завершили благоустройство.

Обновленное здание в Ясном проезде вновь примет учеников 1 сентября 2026 года.