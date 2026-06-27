В парке «Ходынское поле» - масштабный фестиваль «День молодежи». Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В парке «Ходынское поле» в эти выходные проходит масштабный фестиваль «День молодежи». 27 и 28 июня на флагманской площадке развернулись тематические шатры, посвященные патриотизму, карьере, творчеству, спорту и волонтерству. Программа фестиваля приурочена к Году единства народов России.

Торжественное открытие и аллея героев

Первый день начался с торжественной церемонии: официальное открытие фестиваля и Аллеи участников СВО-студентов. Прозвучал Гимн России, который исполнил Сурен Платонов, состоялось торжественное поднятие флага. В мероприятии приняли участие участник СВО, ветеран боевых действий, координатор направления «Молодежь Москвы. Город Героев» Георгий Вильгельм и ветеран боевых действий, участник СВО, войсковой разведчик, заместитель атамана Московского окружного казачьего общества Михаил Холоднов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что ждет гостей

На протяжении двух дней для посетителей работают интерактивные шатры и павильоны. В зоне «Развитие» проходят мастер-классы по чеканке монет, гончарному делу, марийской вышивке, берестяному промыслу, росписи деревянных игрушек в стиле хохлома и гжель. Гости могут попробовать себя в создании каргопольской игрушки, узорчатом вязании Коми и алтайских накосных украшениях.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В шатре «Креатив и Дружба народов России» учат игре на традиционных инструментах, рисованию на холстах и народным танцам с хореографом.

В зоне «Карьера» проходят консультации по летним подработкам, нейропрофориентация и лекции о личном бюджете и возможностях искусственного интеллекта.

Спортивная зона предлагает тренировки на сайклах, занятия на скалодроме, сдачу нормативов ГТО и баскетбольную площадку.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В шатре «Город Героев» участники могут освоить основы оказания первой помощи, принять участие в виртуальном мастер-классе по управлению БПЛА и попробовать традиционные игры народов России: древнерусские шахматы «Таврели», тувинскую игру в мягкий мяч, игру в волан ногами «Тебек» и якутскую игру в перетягивание палки «Мас тарды».

В «Городе неравнодушных» работают творческие мастерские по созданию букетов, диско-шаров, брошей и декорированию зеркал и вееров. Также работает фотозона «Посмотри: ты можешь помочь» и интерактивная тач-панель «Перекресток решений».

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Молодежь и донорство

Важной частью программы стало вступление в Федеральный регистр доноров костного мозга — акция проходит оба дня фестиваля.

Концерты и звездные гости

На главной сцене выступают молодые музыкальные коллективы и известные артисты. В первый день хедлайнерами стали группа Uma2rman, а также резиденты «Моспродюсер. 12 лет». Во второй день ожидаются выступления группы «Сироткин», проекта «Казаки делают хиты» и звездных гостей от ЦСКА.

На малой сцене проходят встречи с футболистом ФК «Динамо» Константином Тюкавиным, вечерние квизы и игра с гостями «Музыкальное ЛОТО». На сцене «Пикник» — утренняя йога, народные танцы, лекции об искусственном интеллекте и «Диалоги с Героями».

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тверская площадь

Параллельно мероприятия проходят на Тверской площади, где также работают сцена и павильон. Здесь проходят открытые тренировки по аэробике, мастер-классы по росписи матрешек, продуктовому дизайну и разработке ВК-ботов с ИИ, а также быстрые знакомства и выступления артистов.

Фестиваль «День молодежи» продолжается 28 июня. Вход на все площадки свободный. Полная программа доступна на портале «Молодежь Москвы».

КСТАТИ

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