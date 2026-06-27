Переменная облачность и до +25 градусов ожидается в Москве 28 июня 2026 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Воскресенье, 28 июня, порадует москвичей по-настоящему летней и спокойной погодой. После субботних локальных дождей, которые прошли местами по области, погода в Москве наладится: синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков и комфортную температуру. Это отличный день для того, чтобы провести последний выходной июня с максимальной пользой для настроения и здоровья.

Погода в Москве 28 июня 2026 года: температура воздуха

В воскресенье днем воздух в столице прогреется до плюс 23–25 градусов. Это идеальная температура для летнего дня: не слишком жарко, чтобы изнывать от зноя, и не прохладно, чтобы мерзнуть в тени. Ночью столбики термометров опустятся до 10–12 градусов тепла — будет свежо, но комфортно для сна.

Осадки в Москве 28 июня 2026 года

Небо над столицей будет переменной облачности. Главная радость этого дня — полное отсутствие осадков в Москве. По области местами возможны кратковременные дожди, но в городе будет сухо и солнечно. Ночью также преимущественно без осадков. Зонты можно смело оставлять дома — они не понадобятся. Это отличная новость для тех, кто планировал долгие прогулки, пикники или выезды на природу.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в воскресенье будет северо-западным, слабым — всего 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление останется стабильным: днем 749 мм ртутного столба, ночью — 748 мм. Это близко к климатической норме для конца июня, и метеозависимые люди могут чувствовать себя хорошо.

Особых предупреждений от МЧС и Гидрометцентра на воскресенье нет. Погода будет спокойной и предсказуемой. Водителям не придется бороться с дождями, а пешеходы могут наслаждаться солнцем и теплом без ограничений.

Погода в Москве 28 июня — это классический летний воскресный день: тепло, солнечно и сухо. Переменная облачность лишь добавляет пейзажу живописности, но не портит настроение. Отличные условия для прогулок в парках, походов в кафе на летних верандах, катания на велосипедах и просто наслаждения жизнью. Хорошая новость в том, что такая комфортная погода продержится и в начале следующей недели.