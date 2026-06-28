Москвичка впервые в истории ЕГЭ сдала экзамены на 500 баллов: в чем секрет успеха

Екатерина Малкова поставила новый рекорд. Фото: Департамент образования и науки Москвы

Единому госэкзамену этим летом исполнилось 25 лет. В 2001 году его впервые писали экспериментально, а спустя восемь лет ввели по всей стране. Первые годы чудом было, если кто-то сдавал на 100 баллов один-два предмета. Этим летом москвичка Екатерина Малкова поставила новый рекорд: выпускница идеально выполнила все здания сразу на пяти экзаменах.

Катя окончила школу № 1409, которая находится на Ходынке. Сдавала русский, профильную математику, химию, физику и информатику. В теории могла бы забрать еще «соточку» по английскому: у девушки есть сертификат о знании иностранного языка на уровне C1. Это предпоследняя ступень владения «инглишем». Выше нее только C2, который имеют образованные носители языка. Но сдавать его не стала, потому что для поступления на выбранные направления он не нужен.

Фото: Департамент образования и науки Москвы

Готовиться Катя засела не на последнему году обучения, как часто делают ребята.

— Главное — выбрать предметы для сдачи, которые интересны. Тогда и подготовка приносит удовольствия. У меня была хорошая база, — скромно говорит выпускница.

А вот ее учителя поясняют подробнее, что это за база. Катя — перфекционистка, круглая отличница с первого класса.

— Если получала четверку, тут же пробовала переписать работу, чтобы исправить ее на пять, — рассказала преподаватель русского языка в школе девушки Татьяна Сонкина.

До девятого класса москвичка училась в математической вертикали (так сейчас называют профильный класс). В старшей школе пошла в инженерный предпрофессиональный класс, где добавилась углубленная физика. Девушка выиграла ряд престижных олимпиад.

Готовилась сама и на профильных занятиях в школе. Репетитора родители наняли только по химии: за нее Катя переживала больше всего. Хотя пробники по предметам сдавала на 100 баллов. Чтобы отвлечься — ходила гулять в парк каждый день и читала в оригинале классиков английской литературы. За правило взяла здоровый восьмичасовой сон.

Фото: Департамент образования и науки Москвы

— Ее причина успеха в девизе: «Учиться, учиться и еще раз учиться». Только упорным трудом, усидчивостью и трудолюбием можно добиться высоких результатов. Очень хочу, чтобы Катюша развивала российскую науку. У ребенка — высокий потенциал, — говорит учитель физики Светлана Ермакова.

Выпускница хочет связать жизнь с точными науками. Выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией. Документы будет подавать в МГУ, МФТИ и Российский химико-технологический университет им. Менделеева.