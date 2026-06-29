Небольшой дождь и до +23 градусов ожидаются в Москве 29 июня 2026 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Погода 29 июня в Москве обещает быть немного мокрой, но температура прогнозируется комфортная. Не забудьте перед выходом из дома прихватить с собой зонтик.

Погода в Москве 29 июня 2026: температура воздуха

В понедельник, 29 июня, в Москве прогнозируется облачная погода, местами кратковременный дождь. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, местами кратковременные осадки в виде дождя. На столбиках термометров можно будет увидеть +21...+23 градуса. Ночью же температура опустится до +11...+13 градусов. В темное время суток в столице преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 748 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

В понедельник, 29 июня, в Москве прогнозируются небольшие осадки в виде дождя. Советуем взять с собой зонтик, чтобы не промокнуть. Прогноз на этот день также сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В понедельник местами кратковременные дожди, ночью +13…+15°, днем +21…+23°», - написал синоптик в социальных сетях.

Половина июня в Москве была холодной Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Июньская норма осадков в Москве

Количество выпавших осадков в Московской области за июнь значительно не превысит норму, которая составляет 77 мм. Об этом ТАСС заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Для июня - 77 мм. Выпало примерно 93%, это 72 мм. В предстоящие дни дождики прогнозируются, но умеренные и локальные. От нормы плюс-минус 20% - это все считается в пределах нормы. То есть сейчас мы чуть ниже. Больших дождей не видно», - уточнила синоптик.