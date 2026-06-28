В Москве до конца года обновят 100 школ

Советские здания модернизируют по современным стандартам Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе идет программа «Моя школа». Образовательные учреждения не просто получают косметический ремонт. При реконструкции пересматривают саму логику учебных пространств. В зданиях появляется больше открытых и светлых зон, оборудуются лаборатории и мастерские для изучения IT и естественных наук, робототехники и кулинарии.

За полтора года работы программы обновили уже 55 зданий.

- В этом году завершим работы еще в 100 зданиях. Среди них школа № 285 в Ясном проезде (Южное Медведково), которая вновь откроется 1 сентября. Уже обновили фасад и кровлю, заменили инженерные коммуникации, двери и окна, сделали перегородки и стяжку пола, внутреннюю отделку. Сейчас ведется сборка и установка оборудования и мебели, завершается благоустройство территории, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин.

В школе будет спортивное ядро с беговой дорожкой, площадками для настольного тенниса, баскетбола, волейбола и сдачи норм ГТО, тренажерной зоной. Построят места тихого отдыха и парковки для велосипедов и самокатов.

Мэр отметил, что в Южном Медведкове активно модернизируют социальную инфраструктуру. Особое внимание медицинским объектам: не так давно построили детскую поликлинику на Полярной улице и обновили взрослую в проезде Шокальского. Кроме того, здесь реконструировали районный центр «Мои документы», запустили центр московского долголетия и современный культурно-досуговый центр «Полярный».

- Стараемся не забывать этот замечательный район, много делаем. Парк «Яуза» благоустроили, построили «Полярный» заново, по сути дела, - сказал мэр Москвы.

В Южном Медведкове также полностью завершена программа реновации. В новые квартиры переехали около двух тысяч москвичей.