Со всей страны приехали 450 ребят: В подмосковных Люберцах прошел чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия

Фото: Наталья ЛЫМАРЬ

В Московской области в течение нескольких дней выявляли лучших юных стрелков нашей страны. Подмосковные Люберцы стали площадкой для проведения первенства России по практической стрельбе из пневматического оружия. Сюда съехались из разных регионов более 450 ребят, которые разыграли медали в пяти возрастных категориях. Основные - от 11 до 16 лет и от 16 до 20 лет, потому что именно их победители в составе сборной России смогут выступать на международных соревнованиях.

Одним из этих счастливчиков стал школьник из Алтайского края Матвей Балуев, который выиграл титул чемпиона России 2026 среди юношей 11–16 лет. Интересно, что стрельбой школьник начал заниматься всего 2,5 года назад.

- Борьба за победу была серьезной, все решил буквально один выстрел, - признался Матвей после завершения чемпионата.

В целом же участники отмечают очень серьезный уровень конкуренции на первенстве, которое было проведено в Подмосковье в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

- Вице-президент Федерации практической стрельбы России Станислав Вайнштейн отметил, что это самые крупные соревнования в России по пневматике в этом году. Их значение — всероссийское, - рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области. - Приехали делегации даже из отдаленных регионов, много участников из новых территорий. По словам главного судьи первенства Дмитрия Хомулло, уровень подготовки детей заметно растет: ребята становятся профессиональнее, ответственнее, а количество нарушений снижается.

Если говорить о командах регионов, то лучше других отстрелялись ребята, представляющие Бурятию, Воронеж, Московскую область и Крым.

- Этот спорт воспитывает в детях самодисциплину и способность преодолевать себя, - отметил ветеран группы «Альфа» и президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин. - Он подчеркнул, что помимо развития лидерских качеств, практическая стрельба дает важнейшие навыки безопасного обращения с оружием. Наши стрелки никогда не нанесут вред себе и товарищам, и я уверен, что они всегда выполнят поставленную задачу.

В церемонии награждения по итогам всех соревновательных дней приняли участие трехкратная чемпионка мира по стрельбе Мария Гущина и известный журналист, телеведущий, основатель фонда СВР (который помогает участникам СВО) Владимир Соловьев. Напутствуя участников первенства, он отметил: побеждает тот, кто каждый день преодолевает себя и становится лучше.