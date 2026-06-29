Ленком, Хор Турецкого и Геликон-Опера будут выступать в столичных больницах

Во время выступления оркестра «Русская Филармония» в ГКБ им. Юдина. Фото: Комплекс социального развития Москвы

Оркестр «Русская Филармония» - в ММКЦ «Коммунарка», театр «Ленком Марка Захарова» - в больнице им.Давыдковского, «Геликон-Опера» - в больнице им.Юдина, - так в июне в Москве стартовала программа, которая предполагает проведение культурных мероприятий в медучреждениях.

- В основе этого подхода лежит представление о том, что само пространство способно влиять на выздоровление человека, - объяснила концепцию заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - В рамках развития философии исцеляющей среды мы совместно с департаментом культуры столицы запустили в стационарах города серию выступлений артистов и театральных коллективов.

Выступление Оркестра «Русская Филармония» в ГКБ им. Юдина. Фото: Комплекс социального развития Москвы

- Это будут спектакли разных жанров — от театра кукол до драматических и уличных спектаклей, концерты джазовых и симфонических коллективов, а также выставки ведущих музеев, - анонсировал руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. – Искусство помогает человеку находить внутренние силы, и мы стремимся сделать его доступным там, где оно особенно необходимо.

Спектакль «Античный театр» в ДГКБ им. св. Владимира. Фото: Комплекс социального развития Москвы

Часть выступлений уже прошли, впереди – лекции и кинопоказы с комментариями москвоведов, интерактивные занятия и мастер-классы для детей, а также выступления от Театра Оперетты, Большого джазового оркестра под руководством Петра Востокова и «Хора солистов» от Михаила Турецкого.