Учились управлять БПЛА, играть на ложках и творить добро: Как на Ходынском поле прошел фестиваль «День молодежи»

Фото: Евгений САМАРИН/mos.ru

27 и 28 июня Ходынское поле в Москве превратилось в мини-городок для молодежи. Громко, задорно, но со вкусом здесь прошел фестиваль «День молодежи в Москве». Мероприятие получилось разнообразным благодаря множеству площадок с развлечениями на любой вкус. Рассказываем, как это было.

- Самое главное, что мы здесь хотим показать – это единство наших народов, ведь у нас этот год объявлен Годом единства России. В связи с этим мы запустили много разных площадок и для детей, и для взрослых, - отметила во время открытия фестиваля председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москва Екатерина Драгунова.

Открытие прошло торжественно. Тем более, что вместе с фестивалем открывали и Аллею участников СВО-студентов. Под Гимн России в исполнении Сурена Платонова подняли флаг. Участвовали в церемонии боец СВО, ветеран боевых действий, координатор направления «Молодежь Москвы. Город Героев» Георгий Вильгельм и ветеран боевых действий, участник СВО, войсковой разведчик, заместитель атамана Московского окружного казачьего общества Михаил Холоднов.

И невооруженным взглядом было видно, что центральная тема фестиваля в этом году – это действительно единение народов огромной страны.

– Мы раздаем всем кокошники. Можно приобрести и национальные костюмы. Также проходят танцевальные мастер-классы: от лезгинки до русских народных, - рассказала Екатерина Драгунова.

Кстати, журналисты «Комсомолки», пока гуляли от одной локации к другой, успели научиться играть на ложках. Мимо такого ритма невозможно пройти. Играли и дети, и взрослые мужчины. А на память ложки можно было забрать с собой. Чтобы дома тренироваться и соседей поражать своим талантом.

Учили на фестивале и традиционному рукоделию. Вышивка на салфетках, вазочки из бересты, плетение из бисера, гончарное дело, роспись деревянных игрушек под хохлому и гжель, узорчатое вязание – чем только не занимались кудесницы.

Но делу время, потехе час. Уделили время на фестивале и более серьезным делами. Например, в зоне «Карьера» ребята проходили консультации по летним подработкам и слушали лекции о личном бюджете и искусственном интеллекте. Здесь же можно было пройти тестирование своих навыков. Подключились к мероприятию и работодатели, которые предлагали ребятам как постоянную работу, так и временную или стажировки в своих компаниях.

Попробовать себя можно было даже в пилотировании БПЛА. Для этого в отдельном помещении установили компьютеры и все необходимое оборудование. «Летать» можно как глядя в монитор, так и в VR-очках.

- Это сейчас очень популярный спорт, тем более, среди молодежи, - рассказывает организатор площадки. – Но даже после 20 лет обучиться наравне со спортсменами уже практически невозможно. Лучше всех сейчас спортивными дронами управляют подростки. У них мелкая моторика для этого приспособлена. Чтобы хорошо научиться, нужно «отлетать» от 40 часов на тренажере.

Управлять им сложно. Это тебе не детский вертолетик на пульте. Нужно следить и за ветром, и за наклоном, и за скоростью. И все это двумя пальцами, которые держат рычаги на джойстике. Сколько воображаемых дронов мы разбили, пока пытались пролететь хотя бы одно препятствие, лучше считать не будем. Это мы уже потеряны для такого трепетного дела, а вот ребята помладше вполне могут в этом найти для себя увлечение или даже дело жизни. Кстати, если стать профессиональным спортсменом, то на соревнованиях можно выигрывать десятки миллионов.

Но нельзя забывать и о благих делах. Важной частью программы фестиваля стала площадка, где любой желающий мог вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Рядом можно было узнать, как стать волонтером и чем именно ты можешь быть полезен другим.