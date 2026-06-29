В Москве начали строительство станции метро "Южный порт"

Построить дополнительную станцию метро на Люблинско-Дмитровской линии решили в связи с активным развитием территории промзоны "Южный порт" Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На карте московского метро через 3,5 года появится станция "Южный порт". Она будет расположена на Люблинско-Дмитровской линии метро между действующими станциями "Кожуховской" и "Печатниками". О начале строительстве "Южного порта" сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

- Она будет находиться на развивающейся территории бывшей промзоны "Южный порт" и улучшит транспортную доступность Южнопортового района, - рассказал Сергей Собянин. - Станция строится открытым способом. Запланированы две береговые платформы и два наземных вестибюля.

Построить дополнительную станцию метро на Люблинско-Дмитровской линии решили в связи с активным развитием территории промзоны "Южный порт". Строительство новой станции планируют завершить в 2030 году. После этого благоустроят прилегающую территорию и сделают удобную пешеходную сеть для пассажиров.

Одновременно будут строить автодорожный тоннель длиной 1,3 километра. Его возведут над станцией метро "Южный порт". Он пройдет от 2-го Южнопортового проезда до Южнопортовой улицы. Это будет часть новой магистрали, связывающей Третье транспортное кольцо с Люблинской улицей.

Новая станция расположится между "Кожуховской" и "Печатниками"

Подобные проекты уже реализованы в столице - первый совмещенный авто- и метротоннель построили для проспекта Маршала Жукова и проложенного под ним перегона от станции метро "Крылатское" до "Строгино". Также автомобильный и метротоннель создавали для участка Сокольнической линии.