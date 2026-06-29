«Здесь реализуется большое количество программ»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв встретился с главой Химок

Фото: Александра СТЕПАОВА

Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Химки Инной Федотовой. Химки, напомним, являются одним из крупнейших по количеству жителей муниципалитетов области (около 250 тысяч жителей) и одним из важнейших – с точки зрения инфраструктуры логистики. Федотова возглавила округ в январе нынешнего года, ранее занимала посты министра жилищной политики региона и главы г. о. Клин.

Губернатор и глав обсудили результаты проделанной работы по развитию Химок и планы, которые предстоит реализовать в ближайшее время.

- Вы почти полгода возглавляете крупный важный городской округ Химки. Здесь реализуется большое количество программ в рамках президентских указов, - отметил Андрей Вробьёв. - Сегодня я хотел бы обсудить с вами, что уже удалось сделать, что требует особого внимания и где нужна поддержка региона. Какой, на ваш взгляд, сейчас главный запрос жителей округа?

Инна Федотова отметила, что в муниципалитете сейчас реализуют инвестиционную программу по модернизации системы теплоснабжения. В текущем году ТСК «Мосэнерго» из группы «Газпром» направит на это около 700 млн рублей.

- Программа разработана с учетом обращений жителей, поступивших как в 2025-м, так и в начале этого года, - рассказала глава. - Ее реализация уже началась.

Уже к 1 сентября рабочие должны реконструировать 2 котельные, 9 центральных тепловых пунктов (ЦТП), заменить 4 тысяч метров морально устаревших коммуникаций. Это улучшит систему отопления 111 многоквартирных домов и их 18 тысяч жителей. Помимо этого, во всех котельных и ЦТП округа должна заработать система цифрового контроля показателей (это позволяет намного оперативней реагировать на аварии и точнее выявлять проблемные участки).

- «Газпром» приступил к модернизации теплоснабжения еще несколько лет назад. И в 2024-м, и в 2025-м, и в 2026 годах он сделал большие инвестиции, - сказал Андрей Воробьёв. - Теперь каждый год мы видим снижение количества жалоб жителей.

При этом губернатор напомнил, что параллельно в регионе реализуют еще одну большую программу, которая касается электроснабжения жилых домов, объектов социальной инфраструктуры и предприятий.

- Мы прекрасно понимаем, что качество теплоснабжения напрямую зависит от стабильного энергоснабжения. И здесь большую работу ведут «Россети» и «Мособлэнерго»: это и замена кабелей, и увеличение мощностей.

В нынешнем году большой фронт работ запланирован на химкинских муниципальных дорогах – как в центре города, так и на выездах.

- В текущем году у нас запланировано отремонтировать 19 участков дорог общей протяженностью свыше 16 километров, - доложила губернатору глава округа.

Эти работы будут завершены до октября. А вот программа ямочного ремонта в Химках подойдет к финишу гораздо раньше. 8,7 тысяч ям из включенных в список 2026 года 9,2 тысяч уже устранены.

Капитальный ремонт к ноябрю завершат в 57 многоквартирных домах (49 тысяч жителей).

Также до ноября в рамках программы благоустройства в микрорайоне Сходня приведут в порядок сквер «Сказка», а в Новых Химках - набережную Барашкинского пруда, излюбленное место отдыха многих горожан.

- Отдельно остановлюсь на Барашкинском пруде, - сказала Инна Федотова. - По нему было огромное количество запросов жителей. И вот через несколько дней подрядчик выходит на объект и в этом году все работы там будут выполнены.

Итоги встречи подвел губернатор Андрей Воробьёв:

- Знаю, что вы проводите регулярные встречи с жителями, в том числе в формате выездных администраций. Это принципиально важно. Вы, как никто другой, понимаете: когда главы территорий и профильные министры открыто общаются с жителями и реагируют на их проблемы, рождается доверие и взаимопонимание. Поэтому прошу вас и вашу команду дальше продолжать эту работу: регулярно общаться с жителями и честно отвечать на самые острые вопросы.