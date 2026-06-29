В Москву идет жара: Ждать ли рекордного 40-градусного пекла, как в Европе

В Москву уже во вторник, 30 июня, вернется жара - солнце прогреет воздух до +28…+29 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Москву уже во вторник, 30 июня, вернется жара - солнце прогреет воздух до +28…+29 градусов. Дальше - больше, предупреждают в Гидрометцентре России: в среду +30, в четверг до +31 градуса. В пятницу чуть прохладнее, +29 градусов.

К нам идет тот же самый субтропический воздух, что устроил адское пекло в Европе. Старый Свет в конце июня 2026 года раскалился до невероятных температур, доходящих до +44 градусов. В настоящую сковородку превратились и европейские столицы: в Париже +40,6 градуса, Берлине +39,9.

В Москве такой жары не ожидается, заверил в эфире радио “Комсомольская правда” советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин:

- У нас уже отголоски, никаких +40 градусов, конечно, не будет. Максимально волну зноя из Европы почувствовали жители Калининградской области, где было +36 градусов.

Тем не менее: и в Московской области на этой неделе будет на 4 - 5 градусов теплее, чем положено по климатическим нормам для первых дней июля. Впрочем, зной к нам идет не надолго. Уже в выходные он пойдет на спад: в субботу +28 градусов, в воскресенье не выше +26.

- К сожалению, в конце недели мы ожидаем дожди. В пятницу они вероятны на севере Подмосковья, в субботу и воскресенье повсеместно, - продолжает Юрий Варакин.