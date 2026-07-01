Для любителей бега и знатоков финансовой грамотности: Какие городские марафоны выбирают москвичи

Для любителей бега в ближайшие месяцы в столице проведут несколько марафонских стартов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Москвичи подсели на городские марафоны. Любители спорта выбирают бег или просто тренировки. Умники и умницы участвуют в интеллектуальных стартах. Многие из них бесплатны и часто доступны без регистрации. За некоторые мероприятия нужно заплатить. Обратите внимание! Для спортивных марафонов требуется медицинская справка.

Рассказываем, куда можно успеть записаться для участия.

НА СКОРОСТЬ ПО САДОВОМУ КОЛЬЦУ

Для любителей бега в ближайшие месяцы в столице проведут несколько марафонских стартов:

- 23 августа - Большой фестиваль бега. Участников ждут на трассах по Садовому кольцу на 5 и 10 километров, а также на маршруте для северной ходьбы длиной 5 километров. На дистанции можно соревноваться с другими бегунами на скорость или просто бежать в своем ритме. На «асфальт» пустят тех, кому от 14 лет;

- с 26 по 27 сентября - Московский марафон. По традиции его трасса пройдёт по центру столицы - набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и около Кремля. Возраст участников - с 18 лет;

- с 3 по 4 октября - полумарафон «Моя столица». Массовые старты на 5, 10 и 21,1 километр - с Университетской площади около МГУ. Плюс к этому будут и детские забеги на дистанциях 300 и 600 метров для участников в возрасте от 4 до 11 лет. Маршруты проходят по центральным улицам города.

Как участвовать:

- Большой фестиваль бега - зарегистрироваться и узнать подробности можно на сайте. При этом для участия потребуется внести регистрационный взнос - 1500 или 2000 руб. в зависимости от дистанции;

- Московский марафон - регистрация и вся информация на сайте. Участникам нужно будет оплатить регистрационный взнос - от 2 750 до 8 500 руб. в зависимости от даты регистрации, гражданства и возраста. Для некоторых участников есть льготы;

- полумарафон «Моя столица» - запись и подробности на сайте.

КРУТИ ПЕДАЛИ

Тех, кто любит гонять на велике, зовут на дистанцию «Вечернее Садовое кольцо» 1 августа этого года. Участники проедут эту трассу в центре Москвы, преодолевая её против часовой стрелки. Желающие смогут побороться за секунды и занять призовое место на пьедестале. Или можно в своем ритме просто прокатиться по Садовому. Возраст участников - от 18 лет и старше.

Как участвовать: запись и подробности - на сайте. Регистрационный взнос - от 1500 до 8 000 руб. в зависимости от дистанции.

Тех, кто любит гонять на велике, зовут на дистанцию «Вечернее Садовое кольцо» Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ТРЕНИРОВКИ СО ЗВЕЗДАМИ

Для профессионалов и новичков проходят летние марафоны тренировок в «Лужниках». На открытых занятиях со звездами и топовыми тренерами можно за один день и в одном месте попробовать себя в разных видах спорта. Среди них - пилатес, фитрок, полоса препятствий, армрестлинг, футбольный баскетбол, петанк и кибербар. Например, в июне звездными гостями марафона стали Алсу, Стас Костюшкин, Митя Фомин, Алексей Чумаков.

Для детей и взрослых на площадке размещают зоны отдыха с «сухим» бассейном, аквагримом и протеиновыми коктейлями.

Как участвовать: бесплатно, по регистрации. Подробности и актуальное расписание - на сайте и на сайте проекта «Лето в Москве».

Фото: пресс-служба Департамента спорта города Москвы

ВСЕ О ДЕНЬГАХ

Для детей и взрослых запустят летний марафон финансовой грамотности в «Зарядье». С 14 по 25 августа павильон «Заповедное посольство» в парке принимает желающих проверить свои знания в сфере финансов. Здесь будут проходить лекции, мастер-классы, а также занятия для тренировки навыков финансово грамотного поведения. Сюда смогут прийти дети и взрослые. Например, эксперты научат слушателей цифровой гигиене, планированию личного бюджета, монетизации своих увлечений и инвестициям. В программе - викторины, игры, VR-тренажеры.

Как участвовать: бесплатно, вход свободный. На некоторые мероприятия нужна предварительная регистрация. Ее откроют в ближайшее время на странице проекта «Лето в Москве».

Фото: пресс-служба Департамента финансов города Москвы

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

На районных площадках проекта «Лето в Москве» проходят познавательные и творческие марафоны. Например, «Марафон знаний» с вопросами и заданиями на логику, эрудицию и скорость мышления. В Лианозовском парке устроили «Детективный марафон» в виде командного квеста-расследования с разными уровнями сложности. А в Перовском парке дети и взрослые приглашаются на «Творческий марафон» для любителей рисовать. Участники на большом рулоне бумаги или прямо на асфальте при помощи мелков, фломастеров и штампов создают яркую картину.

Как участвовать: бесплатно, вход свободный. Актуальное расписание - на сайте «Лето в Москве».

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему нельзя обойтись без перекрытий улиц в центре из-за марафонов?

- Массовые беговые события – Московский Марафон, Московский полумарафон, Эстафета по Садовому кольцу, ЗаБег.РФ и другие старты – проходят в центре Москвы не случайно, - рассказали в Беговом сообществе, организаторе cамых популярных, знаковых и масштабных забегов России. - Выбор маршрута определяется сразу несколькими факторами: логистикой, зрелищностью, городской инфраструктурой и статусом самого мероприятия.

Центр Москвы – это узнаваемое городское пространство с большой исторической и культурной ценностью. Для участников дистанция по центральным улицам становится не только спортивным стартом, но и возможностью увидеть город с другой стороны: пробежать мимо знаковых достопримечательностей, почувствовать масштаб столицы и стать частью большого городского события. Такой маршрут усиливает эмоциональную ценность старта и делает участие в нем более запоминающимся.

Проведение забегов в центральных районах повышает их значение для городской повестки. Такие маршруты позволяют показать Москву через спорт, подчеркнуть масштаб мероприятия и сделать его заметным для жителей, туристов и зрителей.

Не менее важна транспортная доступность. Центральные районы хорошо связаны с разными частями города: так участникам и зрителям проще добраться до стартовой и финишной зон, ключевых участков маршрута и, конечно, точек поддержки. При подготовке крупных стартов маршрут заранее прорабатывается с учетом безопасности участников и зрителей, а также необходимого организационного сопровождения на дистанции. Это особенно важно для событий, которые собирают десятки тысяч человек.

Кроме того, у таких стартов есть важная туристическая и имиджевая составляющая. Многие участники приезжают в Москву заранее, чтобы не только принять участие в забеге, но и провести время в городе. Для зрителей поддержка бегунов становится поводом провести день в центре.