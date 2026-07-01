Для любителей бега и знатоков финансовой грамотности: Какие городские марафоны выбирают москвичи

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Москвичи подсели на городские марафоны. Любители спорта выбирают бег или просто тренировки. Умники и умницы участвуют в интеллектуальных стартах. Многие из них бесплатны и часто доступны без регистрации. За некоторые мероприятия нужно заплатить. Обратите внимание! Для спортивных марафонов требуется медицинская справка.
Рассказываем, куда можно успеть записаться для участия.
Для любителей бега в ближайшие месяцы в столице проведут несколько марафонских стартов:
- 23 августа - Большой фестиваль бега. Участников ждут на трассах по Садовому кольцу на 5 и 10 километров, а также на маршруте для северной ходьбы длиной 5 километров. На дистанции можно соревноваться с другими бегунами на скорость или просто бежать в своем ритме. На «асфальт» пустят тех, кому от 14 лет;
- с 26 по 27 сентября - Московский марафон. По традиции его трасса пройдёт по центру столицы - набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и около Кремля. Возраст участников - с 18 лет;
- с 3 по 4 октября - полумарафон «Моя столица». Массовые старты на 5, 10 и 21,1 километр - с Университетской площади около МГУ. Плюс к этому будут и детские забеги на дистанциях 300 и 600 метров для участников в возрасте от 4 до 11 лет. Маршруты проходят по центральным улицам города.
Как участвовать:
- Большой фестиваль бега - зарегистрироваться и узнать подробности можно на сайте. При этом для участия потребуется внести регистрационный взнос - 1500 или 2000 руб. в зависимости от дистанции;
- Московский марафон - регистрация и вся информация на сайте. Участникам нужно будет оплатить регистрационный взнос - от 2 750 до 8 500 руб. в зависимости от даты регистрации, гражданства и возраста. Для некоторых участников есть льготы;
- полумарафон «Моя столица» - запись и подробности на сайте.
Тех, кто любит гонять на велике, зовут на дистанцию «Вечернее Садовое кольцо» 1 августа этого года. Участники проедут эту трассу в центре Москвы, преодолевая её против часовой стрелки. Желающие смогут побороться за секунды и занять призовое место на пьедестале. Или можно в своем ритме просто прокатиться по Садовому. Возраст участников - от 18 лет и старше.
Как участвовать: запись и подробности - на сайте. Регистрационный взнос - от 1500 до 8 000 руб. в зависимости от дистанции.
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Для профессионалов и новичков проходят летние марафоны тренировок в «Лужниках». На открытых занятиях со звездами и топовыми тренерами можно за один день и в одном месте попробовать себя в разных видах спорта. Среди них - пилатес, фитрок, полоса препятствий, армрестлинг, футбольный баскетбол, петанк и кибербар. Например, в июне звездными гостями марафона стали Алсу, Стас Костюшкин, Митя Фомин, Алексей Чумаков.
Для детей и взрослых на площадке размещают зоны отдыха с «сухим» бассейном, аквагримом и протеиновыми коктейлями.
Как участвовать: бесплатно, по регистрации. Подробности и актуальное расписание - на сайте и на сайте проекта «Лето в Москве».
Для детей и взрослых запустят летний марафон финансовой грамотности в «Зарядье». С 14 по 25 августа павильон «Заповедное посольство» в парке принимает желающих проверить свои знания в сфере финансов. Здесь будут проходить лекции, мастер-классы, а также занятия для тренировки навыков финансово грамотного поведения. Сюда смогут прийти дети и взрослые. Например, эксперты научат слушателей цифровой гигиене, планированию личного бюджета, монетизации своих увлечений и инвестициям. В программе - викторины, игры, VR-тренажеры.
Как участвовать: бесплатно, вход свободный. На некоторые мероприятия нужна предварительная регистрация. Ее откроют в ближайшее время на странице проекта «Лето в Москве».
На районных площадках проекта «Лето в Москве» проходят познавательные и творческие марафоны. Например, «Марафон знаний» с вопросами и заданиями на логику, эрудицию и скорость мышления. В Лианозовском парке устроили «Детективный марафон» в виде командного квеста-расследования с разными уровнями сложности. А в Перовском парке дети и взрослые приглашаются на «Творческий марафон» для любителей рисовать. Участники на большом рулоне бумаги или прямо на асфальте при помощи мелков, фломастеров и штампов создают яркую картину.
Как участвовать: бесплатно, вход свободный. Актуальное расписание - на сайте «Лето в Москве».
Почему нельзя обойтись без перекрытий улиц в центре из-за марафонов?
- Массовые беговые события – Московский Марафон, Московский полумарафон, Эстафета по Садовому кольцу, ЗаБег.РФ и другие старты – проходят в центре Москвы не случайно, - рассказали в Беговом сообществе, организаторе cамых популярных, знаковых и масштабных забегов России. - Выбор маршрута определяется сразу несколькими факторами: логистикой, зрелищностью, городской инфраструктурой и статусом самого мероприятия.
Центр Москвы – это узнаваемое городское пространство с большой исторической и культурной ценностью. Для участников дистанция по центральным улицам становится не только спортивным стартом, но и возможностью увидеть город с другой стороны: пробежать мимо знаковых достопримечательностей, почувствовать масштаб столицы и стать частью большого городского события. Такой маршрут усиливает эмоциональную ценность старта и делает участие в нем более запоминающимся.
Проведение забегов в центральных районах повышает их значение для городской повестки. Такие маршруты позволяют показать Москву через спорт, подчеркнуть масштаб мероприятия и сделать его заметным для жителей, туристов и зрителей.
Не менее важна транспортная доступность. Центральные районы хорошо связаны с разными частями города: так участникам и зрителям проще добраться до стартовой и финишной зон, ключевых участков маршрута и, конечно, точек поддержки. При подготовке крупных стартов маршрут заранее прорабатывается с учетом безопасности участников и зрителей, а также необходимого организационного сопровождения на дистанции. Это особенно важно для событий, которые собирают десятки тысяч человек.
Кроме того, у таких стартов есть важная туристическая и имиджевая составляющая. Многие участники приезжают в Москву заранее, чтобы не только принять участие в забеге, но и провести время в городе. Для зрителей поддержка бегунов становится поводом провести день в центре.