В Парке Горького открылся «Клуб капитанов» Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

В Парке Горького открылась мини-станция, где можно взять в прокат радиоуправляемый катер, яхту и даже маленькую уточку. «Комсомолка» опробовала новое развлечение.

Да, капитан!

Катамараны рассекают по глади Голицынского пруда, а вдали виднеются небольшие кораблики. Их с берега запускают дети. Чуть ближе становится понятно, что это парусные яхты на моторчиках. На берегу пруда недавно открылся «Клуб капитанов».

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

- Здесь каждый становится капитаном – хоть взрослый, хоть ребенок. Ко всем участникам мы обращаемся: «Да, капитан». Если возникают вопросы и сложности, то говорим: «Ничего страшного, капитан», - рассказывает один из руководителей проекта Андрей Колодочкин.

Яхты пришвартованы возле пункта проката. Есть два варианта: длиной 65 см и 95 см. Настраивать паруса относительно ветра не нужно, только направлять судно с помощью пульта (один стик – направление влево или вправо, другой стик – паруса раскрываем или натягиваем).

- Это прототип настоящей парусной яхты. Их изготавливают в России, - рассказал Андрей Колодочкин. - Также на выбор пожарные катера и забавные желтые утки, которые напоминают резиновые игрушки – малыши знают таких с первых купаний.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

- Управление уточками легче, чем яхтами?

- Да, за счет того, что у пожарного катера и моторной утки есть двигатель, а у парусной яхты его нет. Все управление происходит благодаря силе парусов, когда они открываются на 90 градусов, то яхта идет вперед. Конструкции так разработаны, что перевернуться яхта не может даже в непогоду. Максимум – сильно наклонится из-за ветра.

Бери пульт и вперед!

Для управления судами не нужна специальная подготовка – просто получить пульт и отправлять свою яхту в путь. Из наблюдений сотрудники говорят, что детям до десяти лет будет сложновато управлять яхтой и лучше, чтобы помогал взрослый, а вот с уткой справится даже малыш.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Наблюдаю, как на пруду несколько юных капитанов устроили утиные гонки. Мой трехлетний сын захотел спустить на воду яхту – причем самую большую. Потом сам передумал и взял уточку, решив, что пропустить гонки на воде он не может. Разобраться с пультом управления у него не составило труда – фактически он не отличается от пульта для радиоуправляемых машинок.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

- В выходные дни у нас около 250 раз за сутки арендуют уточек и яхты, - говорит Андрей Колодочкин. – Чаще берут для детей. Но мы наблюдаем, как папы увлеченно наблюдают за процессом, а потом подходят и просят яхту – уже для себя. У нас никаких ограничений по возрасту. Ветер и непогода — тоже не преграда, мы работаем.

Где: Голицынский пруд, Парк Горького, Пушкинская набережная, 38.

Когда: ежедневно с 10.00 до 21.00, до 30 сентября 2026 года.

Стоимость: прокат 20 минут: уточка - 350 рублей, парусная яхта – 500 рублей, большая парусная яхта или пожарный катер – 1000 рублей. Штраф за попадание пульта в воду – от 1000 до 3000 рублей.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО ЕЩЕ

«Утиный» футбол и вяжем морские узлы

Каждую пятницу в «Клубе капитанов» в 14.00 проходят бесплатные мастер-классы по вязанию морских узлов – заранее записываться не нужно. По субботам в 12.00 проводят «утиный» футбол – на пруду выставляют ворота, в команды набирают по четыре участника, бросают мяч, и игра начинается. Парусная регата стартует каждое воскресенье в 12.00 - гонки на парусных яхтах идут по определенному маршруту, важно обойти соперников и финишировать первым.

КСТАТИ

Строить судно сам хочу

Основам судомоделирования в столице могут обучить всех желающих от восьми лет. Есть государственные и частные школы, где проводят занятия по изготовлению моделей судов, школьники испытывают и настраивают модели, отрабатывают технику запуска на открытой воде. Для малышей от 6 лет предлагают кружок «Юные кораблестроители», где яхты будут строить из бумаги и картона. Есть и более основательные курсы для школьников до 18 лет, рассчитанные на длительное обучение – за 2,5 года девочки и мальчики научатся техническому конструированию спортивных суден, моделированию и макетированию. Найти бесплатные и платные курсы можно на mos.ru.