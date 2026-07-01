Открытые площадки «ГТО в Москве» пройдут в июле, августе и сентябре

В Москве любой желающий сможет сдать нормативы ГТО и получить памятные награды. Фото: «Московский спорт»

В Москве для всех желающих будут организованы открытые площадки «ГТО в Москве»: 4 июля в Лужниках, 8 августа на Воробьёвых горах и 12 сентября на Крылатских холмах. На площадках установят стенды ГТО с консультациями судей. Любой желающий сможет потренироваться в выполнении нормативов ГТО, а при наличии медицинской справки - сдать их на знак отличия. Участников активностей ожидают памятные награды.

Также будут организованы активности «Рекорд ГТО» с призами за выполнение нормативов и «10-минутка ГТО» с конкурсами в номинациях «Самый сильный», «Самая гибкая», «Самый прыгучий», «Самая выносливая» и сувенирами. Для детей будут мастер-классы по изготовлению спортивных аксессуаров.

Любой желающий сможет потренироваться в выполнении нормативов ГТО, а при наличии медицинской справки - сдать их на знак отличия. Фото: «Московский спорт»

Гостей ждут викторины, музыкальная зона, зона отдыха и фотозоны. Участники также смогут, при желании, записаться на официальные испытания. «Комсомольская правда» станет информационным партнёром, организовав фотозону с QR-кодом для доступа к первой полосе издания.

Открытые площадки ГТО будут организованы по следующим адресам:

- 4 июля 2026 года, с 10:00 до 19:00 - Лужники, ул. Лужники, д. 24с4 (проход к площадке по правой стороне Центральной площади с памятником В.И. Ленину, на стороне Футбольной площадки № 13).

- 8 августа 2026 года - Воробьёвы горы.

- 12 сентября 2026 года - Крылатские холмы.

«Готов к труду и обороне» (ГТО) - программа для укрепления здоровья и популяризации активного образа жизни с физическими испытаниями и нормативами, меняющимися по возрасту и полу, успешное выполнение которых даёт знак отличия. С 2022 года в Москве действует проект «ГТО в Москве» с 8 центрами и более чем 300 площадками. Весной и осенью проводятся фестивали ГТО, а нормативы для знаков отличия можно узнать через Калькулятор нормативов.