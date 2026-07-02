Подростка, отдыхавшего с друзьями возле пруда, ищут в парке «Сокольники»

Водолазы планируют повторно обследовать дно Путяевского пруда. Фото: пресс-служба водолазной группы «ДобротворецЪ»

В столице сформирована поисковая группа, которая уже второй день ищет 14-летнего подростка, пропавшего на территории парка «Сокольники».

- Сообщение от коллег нам пришло 1 июля. В заявке было указано, что пропал ребенок, 14 лет. Необходима помощь в осмотре и обследовании водоема. Мы организовали ночной выезд, - рассказали KP.RU в поисковой группе.

В столице сформирована поисковая группа, которая уже второй день ищет 14-летнего подростка, пропавшего на территории парка «Сокольники». Фото: пресс-служба водолазной группы «ДобротворецЪ»

Группа водолазов прибыла в «Сокольники» около 0.30. Условия не самые подходящие для обследования дна, но ждать до утра не стали – водолазы вышли на лодке на воду и стали сканировать донную поверхность водоема. Около трех часов водолазы осматривали дно на глубине от одного до трех метров, но без вести пропавшего не нашли.

- Поисковые мероприятия будут продолжены. Водолазы планируют выехать на место сегодня около 13.00, чтобы совершить повторный осмотр дна, - рассказали в пресс-службе водолазной группы.

Водолазы вышли на лодке на воду и стали сканировать донную поверхность водоема. Фото: пресс-служба водолазной группы «ДобротворецЪ»

По предварительной информации, которую удалось узнать KP.RU, подросток вместе с друзьями пришел 1 июля в парк «Сокольники». На улице жара, ребята целенаправленно шли на Путяевский пруд, чтобы освежиться. Друзья плавали, ныряли, кто-то слушал музыку. А после одного из подростков потеряли из вида. Факта утопления никто из очевидцев не подтверждает. Компания друзей, с которой пришел подросток, также не смогла подтвердить: заходил мальчик в воду или нет. В настоящее время ведется сбор дополнительной информации. Поисковая группа ищет подростка в воде и на суше.