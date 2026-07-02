В Театре на Юго-Западе прошел концерт для ветеранов СВО

В мероприятии ко Дню ветеранов боевых действий приняли участие известные артисты и музыканты. Фото: предоставлено пресс-службой театра

1 июля в Театре на Юго-Западе состоялся концерт в честь Дня ветеранов боевых действий для участников СВО. В нем приняли участие творческие коллективы, артисты и музыканты. В программе мероприятия прозвучали патриотические композиции, их исполнили Антон Белов, Константин Курочкин, Антон Багиров, Наталия Гулькина, Анастасия Потоцкая, Илья Зудин, Виктор Пеленягрэ, группа «Аракс», Юрий Нугманов и творческий коллектив «Одоевские жаворонушки», стихи прочитал Максим Бахарев. Перед собравшимися выступил игумен Парфений из Анастасова монастыря. Кроме того, в концерте приняли участие актеры театра «Ленком Марка Захарова». Артист Дмитрий Певцов обратился к присутствующим с речью, а после исполнил несколько пронзительных композиций.

Театр на Юго-Западе не первый раз проводит мероприятия в знак уважения к ветеранам боевых действий. Это не просто концерт, а настоящий способ выразить дань уважения защитникам нашей Родины, отметил в своей речи директор Театра на Юго-Западе Дмитрий Берестов.

Директор театра Дмитрий Берестов и художественный руководитель Олег Леушин. Фото: предоставлено пресс-службой театра

«Для Театра на Юго-Западе проведение подобных мероприятий уже стало важной традицией. Мы сотрудничаем с фондом „Возрождение“, а также с Героем России Максимом Бахаревым — человеком удивительной судьбы, который не только служит своей стране, но и занимается творчеством, пишет стихи и песни, является членом Союза писателей России», — рассказал Берестов в рамках пресс-конференции, посвященной мероприятию.

Ранее KP.RU передал напутствие президента России Владимира Путина. Он призвал находить время и оказывать жесты внимания ветеранам СВО. Ведь, по его мнению, именно бойцы России — настоящая элита и гордость нашей страны.