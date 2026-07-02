Ливни, грозы, ледяная крупа и похолодание на 10 градусов: После самого жаркого дня лета Москву накроет ненастье

Атмосферные фронты сразу нескольких циклонов будут атаковать Московскую область и с северо-запада, и с юга и принесут ливни. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Четверг, 2 июля, оказался самым жарким днем с начала лета в Москве - в центре столицы солнце разогрело воздух до +31,5 градуса. Однако в конце недели погода будет совсем другой. Испортят ее атмосферные фронты сразу нескольких циклонов, которые будут атаковать Московскую область и с северо-запада, и с юга.

А потому в ближайшие трое суток (начиная с вечера четверга) в разные часы в эпицентре ненастья могут оказаться разные районы мегаполиса и Подмосковья. Собственно, в Волоколамске гроза уже прогремела.

- Локальные ливни и грозы начнутся в западной половине Подмосковья уже вечером 2 июля. Вероятно, кое-где и выпадение некрупного града и ледяной крупы, - сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Тут важно слово “локальный”: где-то действительно выпадет град (кстати, не первый за это лето), где-то прогремит гром с молниями, а кому-то повезет и не с неба не упадет ни дождинки.

Короткие грозовые дожди пройдут и в пятницу, 3 июля. Сильный дождь с грозой в ночь на субботу, 4 июля, прольется на юге и юго-востоке Московской области (при том, что дожди разной силы ожидаются практически повсеместно). А днем в субботу и в воскресенье максимум осадков достанется восточной половине области, считают метеорологи Гидрометцентра России.

Похолодает на 10 градусов: если в пятницу еще вполне летние +26…+28 градусов, то в субботу, по прогнозам Гидрометцентра России, не выше +21…+23 градусов, в воскресенье всего +19…+21.

Впрочем, тепло быстро вернется. Уже в понедельник +22…+24 градуса, во вторник и среду +25…+26. Но по-прежнему с ежедневными дождями, хоть и небольшими.