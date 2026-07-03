Дождь и до +28 градусов ожидаются в Москве 3 июля 2026 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Погода 3 июля в Москве обещает быть пасмурной и дождливой. Не забудьте прихватить перед выходом из дома головные уборы, чтобы не получить солнечный удар, и зонтик, чтобы не промокнуть.

Погода в Москве 3 июля 2026: температура воздуха

В пятницу, 3 июля, в Москве прогнозируется облачная погода, по области кратковременный дождь и гроза. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, местами кратковременные осадки в виде дождя и гроза. На столбиках термометров можно увидеть +26...+28 градусов. Ночью же температура опустится до +15...+17 градусов. В темное время суток в российской столице также прогнозируются дождь, местами сильный, и гроза.

Ветер западный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 744 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

В пятницу, 3 июля, на территории Москвы и Московской области ожидаются кратковременные дожди, а также гроза. Об этом сообщают представители Гидрометцентра России.

«В пятницу преимущественно в ночные часы кратковременные дожди, грозы, ночью +18…+20°, днем +25…+27°», - написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в социальных сетях.

Осадки продолжают заглядывать в столицу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жара отступит из Москвы

В Москву приходит постепенное охлаждение после продолжительной жары. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, в конце этой недели в столице ожидаются кратковременные дожди, а также возможны грозы. Ночные температуры пока останутся высокими - до 20 градусов тепла, а днем в пятницу, 3 июля, столбики термометров покажут +25...+27 градусов.