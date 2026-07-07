Фабрика звезд на Воробьёвых горах: Московскому дворцу пионеров исполнилось 90 лет

В этом году отмечает юбилей Московский дворец пионеров на Воробьевых горах. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом году отмечает юбилей Московский дворец пионеров на Воробьевых горах.

- За эти годы он стал уникальной площадкой для развития способностей и дарований четырех поколений москвичей. Среди выпускников - известные деятели науки, культуры, искусства и спорта, в том числе Ролан Быков, Наталья Гундарева, Игорь Кваша, Сергей Рязанский, Александр Митта, Тамара Синявская, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Московский дворец пионеров на Воробьевых горах. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первый в своем роде

Изначально Дворец пионеров вовсе не был дворцом. И располагался не на Воробьевых горах, а в бывшем особняке купеческой семьи Высоцких по адресу: переулок Стопани, 6. В 1936 году там открылся Московский городской дом пионеров и октябрят (МГДПиО), в народе - «Гордом».

Спустя всего год после открытия там занимались уже примерно 3500 детей. В «Гордоме» работало 173 кружка, где конструировали авиамодели, проводили химические опыты, учились работе с деревом, фотографии, пению, игре на музыкальных инструментах, рисованию, танцам... Дом пионеров посещали Агния Барто, Самуил Маршак, Корней Чуковский, Аркадий Гайдар.

Когда в 1983 году состоялся визит в СССР американской школьницы Саманты Смит (в кокошнике), ее в первую очередь повезли во Дворец пионеров. Фото: vk.com/dvorecpionerov

Шефство над Ансамблем пионерской песни и пляски, созданным в 1937 году, взял композитор Александр Александров (автор музыки гимнов СССР и России). В годы Великой Отечественной «Гордом» продолжал работать: швейные, столярные и слесарные кружки помогали фронту. А в 1941 году композитор и музыкальный педагог Владимир Локтев собрал детей, которых не эвакуировали из Москвы, и создал с ними ансамбль, который потом прославился не только в СССР, но и за его пределами. Ансамбль песни и пляски им. Владимира Локтева, кстати, существует до сих пор.

С 1958 года Дворец пионеров начали возводить на Воробьевых горах (современный адрес: улица Косыгина, 17). Открытие прошло 1 июня 1962 года, на нем присутствовал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.

Новое время

Но даже нескольких корпусов постепенно стало не хватать.

- В коридорах нагородили всевозможные перегородки, чтобы выделить помещения для занятий, - вспоминает почетный работник образования, педагог-организатор центра социальных компетенций и медиатехнологий «Диалог наук» Валентина Беляева. - Ветшало ли здание? Наверное, да. Но мы этого не замечали. Целиком отдавались работе и детям. Во дворце - вся моя жизнь, это единственная запись в моей трудовой книжке. Я проработала в нем 55 лет.

Для начала власти отремонтировали два корпуса, а с января по август 2023 года - остальные пять плюс планетарий, обсерваторию, театральный блок, большой концертный, выставочный, гостиный залы.

Здание Дворца пионеров - пример архитектуры советского модернизма «оттепельного» периода. Фото: Фото: Е. САМАРИНА/Mos.ru

Фасадам вернули исторический облик, инженерные коммуникации внутри заменили на современные, установили лифт, что сделало дворец доступным для маломобильных посетителей. Восстановили декоративные панно, обновили скульптуру Мальчиша-Кибальчиша на входе, которую установили еще в 1972 году.

Засиял во всей своей красоте зимний сад: в потолке над ним восстановили зенитные фонари - это «окна» в крове здания, которые обеспечивают естественное освещение, вентиляцию и отвод дыма при необходимости.

Московский дворец пионеров на Воробьевых горах. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Сейчас Московский дворец пионеров - часть образовательного комплекса «Воробьевы горы» и одно из крупнейших учреждений дополнительного образования в стране, - подчеркнул Сергей Собянин. - На его территории площадью 44 га расположены 14 профильных центров. Здесь обучаются свыше 56 тысяч детей по более чем 1500 программам. Каждый год они становятся победителями и призерами российских и международных конкурсов, олимпиад и соревнований.

- Изменились ли дети? Да, они другие, потому что живут в иные времена. Но я по-прежнему считаю, что плохих детей нет, - признается Валентина Беляева. - К каждому можно найти подход. Вот приходит ко мне на занятие девочка с розово-зелеными волосами. И смотрит на меня испытующе. А я ей говорю: «Какая у тебя красота на голове! За окном такая плохая погода, а ты у нас как луч света в темном царстве». Все засмеялись, и она тоже заулыбалась.

Школьников тут могут научить даже работе с паяльником. Хотя в наши времена этот навык почти забыт. Фото: Е. САМАРИНА/Mos.ru

Может быть, поэтому Валентина Беляева до сих пор общается с бывшими учениками. Как и многие другие педагоги Московского дворца пионеров. Они знают, как растить талантливых детей.