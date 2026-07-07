Фабрика звезд на Воробьёвых горах: Московскому дворцу пионеров исполнилось 90 лет

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В этом году отмечает юбилей Московский дворец пионеров на Воробьевых горах.
- За эти годы он стал уникальной площадкой для развития способностей и дарований четырех поколений москвичей. Среди выпускников - известные деятели науки, культуры, искусства и спорта, в том числе Ролан Быков, Наталья Гундарева, Игорь Кваша, Сергей Рязанский, Александр Митта, Тамара Синявская, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Изначально Дворец пионеров вовсе не был дворцом. И располагался не на Воробьевых горах, а в бывшем особняке купеческой семьи Высоцких по адресу: переулок Стопани, 6. В 1936 году там открылся Московский городской дом пионеров и октябрят (МГДПиО), в народе - «Гордом».
Спустя всего год после открытия там занимались уже примерно 3500 детей. В «Гордоме» работало 173 кружка, где конструировали авиамодели, проводили химические опыты, учились работе с деревом, фотографии, пению, игре на музыкальных инструментах, рисованию, танцам... Дом пионеров посещали Агния Барто, Самуил Маршак, Корней Чуковский, Аркадий Гайдар.
Шефство над Ансамблем пионерской песни и пляски, созданным в 1937 году, взял композитор Александр Александров (автор музыки гимнов СССР и России). В годы Великой Отечественной «Гордом» продолжал работать: швейные, столярные и слесарные кружки помогали фронту. А в 1941 году композитор и музыкальный педагог Владимир Локтев собрал детей, которых не эвакуировали из Москвы, и создал с ними ансамбль, который потом прославился не только в СССР, но и за его пределами. Ансамбль песни и пляски им. Владимира Локтева, кстати, существует до сих пор.
С 1958 года Дворец пионеров начали возводить на Воробьевых горах (современный адрес: улица Косыгина, 17). Открытие прошло 1 июня 1962 года, на нем присутствовал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.
Но даже нескольких корпусов постепенно стало не хватать.
- В коридорах нагородили всевозможные перегородки, чтобы выделить помещения для занятий, - вспоминает почетный работник образования, педагог-организатор центра социальных компетенций и медиатехнологий «Диалог наук» Валентина Беляева. - Ветшало ли здание? Наверное, да. Но мы этого не замечали. Целиком отдавались работе и детям. Во дворце - вся моя жизнь, это единственная запись в моей трудовой книжке. Я проработала в нем 55 лет.
Для начала власти отремонтировали два корпуса, а с января по август 2023 года - остальные пять плюс планетарий, обсерваторию, театральный блок, большой концертный, выставочный, гостиный залы.
Фасадам вернули исторический облик, инженерные коммуникации внутри заменили на современные, установили лифт, что сделало дворец доступным для маломобильных посетителей. Восстановили декоративные панно, обновили скульптуру Мальчиша-Кибальчиша на входе, которую установили еще в 1972 году.
Засиял во всей своей красоте зимний сад: в потолке над ним восстановили зенитные фонари - это «окна» в крове здания, которые обеспечивают естественное освещение, вентиляцию и отвод дыма при необходимости.
- Сейчас Московский дворец пионеров - часть образовательного комплекса «Воробьевы горы» и одно из крупнейших учреждений дополнительного образования в стране, - подчеркнул Сергей Собянин. - На его территории площадью 44 га расположены 14 профильных центров. Здесь обучаются свыше 56 тысяч детей по более чем 1500 программам. Каждый год они становятся победителями и призерами российских и международных конкурсов, олимпиад и соревнований.
- Изменились ли дети? Да, они другие, потому что живут в иные времена. Но я по-прежнему считаю, что плохих детей нет, - признается Валентина Беляева. - К каждому можно найти подход. Вот приходит ко мне на занятие девочка с розово-зелеными волосами. И смотрит на меня испытующе. А я ей говорю: «Какая у тебя красота на голове! За окном такая плохая погода, а ты у нас как луч света в темном царстве». Все засмеялись, и она тоже заулыбалась.
Может быть, поэтому Валентина Беляева до сих пор общается с бывшими учениками. Как и многие другие педагоги Московского дворца пионеров. Они знают, как растить талантливых детей.