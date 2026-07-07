Полуслепого дядю Ваню убили из-за крестика с цепочкой: в Подмосковье раскрыто убийство 14-летней давности

В Подмосковье следователи раскрыли убийство 14-летней давности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

15 лет лишения свободы дали 36-летнему Ивану К., который 14 лет назад участвовал в жестокой расправе над больным стариком, потом совершил вооруженный налет на магазин, забыл на месте преступления целый пакет документов, а потом умудрился долго скрываться от наказания.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ: УБИЙСТВО

В октябре 2011 года двоюродные братья Дмитрий и Иван с самого утра выпивали в городе Видном. К вечеру закончился и алкоголь, и деньги на него. И тут им пришла «свежая» мысль зайти «в гости» к дяде Ване.

Иван его хорошо знал: его семья жила на 5-м этаже, 80-летний полуслепой дядя Ваня – в том же доме этажом ниже и периодически приходил к ним за помощью.

Почему-то пьяные мужчины решили, что у дяди Вани на старости лет водятся деньги и хранит он их, конечно же, дома.

Когда старик открыл дверь, ему ударили ногой в живот, потом оттащили в комнату и усадили в кресло. Далее последовали пытки ножом, во время которых у него требовали сказать, где деньги и золото. В какой-то момент старик умер от потери крови, и тогда его мучители устроили в доме настоящий погром. Но все, что смогли найти, – это золотую цепочку с крестиком, которая была спрятана под ковром. Золото сдали в ломбард за 15 тысяч рублей…

15 лет лишения свободы дали 36-летнему Ивану К. Фото: прокуратура Московской области

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ: ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ

После убийства братья отсиделись в другом регионе, преступление так и оставалось нераскрытым.

В феврале 2013 года они вновь собрались на дело. На сей раз взяли с собой третьего брата – Дениса. Он остался в машине «на стреме», а Иван и Дмитрий зашли в продуктовый магазин в одной из деревень Московской области.

Внутри в это время находились четверо: продавщица, хозяин торговой точки Ашот и два его знакомых. Дмитрий с ходу ударил одного из них пистолетом по голове и заорал: «Всем лежать, это ограбление, доставайте деньги!».

Ашот велел продавщице достать наличку из кассы – 65 тысяч рублей. Деньги взял Иван, при этом прихватил с собой с прилавка еще четыре шоколадных батончика.

Преступники двинулись ко входу, и тут Ашот решил, что пора действовать. Схватил Ивана, который шел последним и был без оружия, за пальто. Тот дернулся из рук, и пальто слетело с него, оставшись лежать на полу. В его карманах впоследствии нашлись его паспорт, трудовая книжка и военный билет.

В это время три брата прыгнули в машину и уехали. Но Ашот с друзьями успели увидеть, на чем и куда двинулись нападавшие, сели в свой автомобиль и помчались за ними. На съезде с Каширского шоссе на МКАД нужную машину им удалось обогнать и перекрыть ей путь. Она не успела остановиться и врезалась автомобиль, в котором ехал Ашот с друзьями. Из задней двери «разбойничей» машины тут же выскочил и убежал мужчина, который был ранее в пальто – это был Иван. С правой пассажирской дверцы вышел вооруженный Дмитрий, дважды выстрелил в преследователей, но им удалось скрутить и его, и водителя. Обоих сдали правоохранительным органам.

КОНЕЦ ИСТОРИИ

Иван же успешно скрывался на протяжении 12 лет, все это время он находился в федеральном розыске.

- Установить его причастность к убийству и задержать его удалось только в 2025 году, - рассказали в прокуратуре Московской области.

Правоохранительные органы не спешат уточнять – то ли «пальчики» Ивана всплыли в каком-нибудь другом деле, то ли кто-то из знакомых «сдал» его. Но факт остается фактом: мужчина пошел под суд.

- Ему было предъявлено обвинение в убийстве и разбойном нападении с незаконным проникновении в жилище с оружием группой лиц по предварительному сговору по эпизоду с гибелью 80-летнего потерпевшего. И в участие в вооруженном разбойном нападении группой лиц по предварительному сговору на магазин по эпизоду от 2013 года, - говорят в прокуратуре Московской области.

Интересно, что Иван вину не отрицал, но всячески пытался преуменьшить свою роль в обеих историях. К дяде Ване, например, по его версии, они хотели зайти, чтобы «занять 1000 рублей», как «вдруг» брат напал на старика с ножом.

Впрочем, суд ему не поверил и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима с ограничением свободы потом еще на полтора года.

Впрочем, приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.