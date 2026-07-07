Теплолюбивым капибарам не пришлось носиться с тазиками, когда отключали горячую воду в Москве

Отключение горячей воды для капибар, как и для других обитателей зоопарка, — это не проблема. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Москвичи вооружаются электрочайниками и кипятильниками на период отключения горячей воды. Благо он длится всего десять дней. Но как объяснить теплолюбивым капибарам из Московского зоопарка, что нужно подождать, что еще чуть-чуть и пойдет тепленькая?

- Воду уже отключали, но у нас есть бойлеры, поэтому все в порядке, - рассказала KP.RU Светлана Акулова, гендиректор Московского зоопарка.

Оказалось, что в вольере капибар нет систем горячего водоснабжения, поэтому отключать там нечего. Но каждое лето, когда в Москве начинаются профилактические работы, то жители столицы переживают за животных. Но для капибар, как и для других обитателей зоопарка, это не проблема. В их вольерах все предусмотрено для комфортного пребывания: есть системы подогрева пола и специальные бассейны, которые работают круглый год. Так что даже при плановых отключениях горячей воды на территории зоопарка животные не страдают.

- Лето, которое нам кажется дождливым и холодным, для капибар, наоборот, комфортно. И сейчас им не жарко, прохладно, - добавила Светлана Акулова.

На днях москвичи заподозрили, что одна из капибар скоро станет мамой. Во время видеонаблюдения горожане увидели, что взрослой самке делали УЗИ.

- Это, конечно, секрет. Но ждут, ждут, - ответила KP.RU Светлана Акулова. - Почему не говорим заранее, потому что боимся сглазить, всегда есть риск. Тем более наша манюня возрастная дама, у нее много малышей. Были периоды, когда малыши съели у нее все молоко и она себя плохо чувствовала, даже переживали, что она заболела. Но она восстановилась. И теперь ожидает снова малыша