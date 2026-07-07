«Мы видим все обращения»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что в Дедовске капитально отремонтируют 6 грунтовых дорог

Фото: Сергей Шешин

В теплое время года в Московской области традиционно приводят в порядок автомобильные дороги. В том числе и грунтовые, соединяющие с инфраструктурой небольшие населенные пункты, деревни, села и СНТ. Причем, списки дорог в планировании на каждый год формируется по запросам местных жителей. Так, в течение нынешнего года на территории Подмосковья отремонтируют 574 проселочные дороги общей протяженностью 257 километров - грунтовки заменят на асфальтобетон.

Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход таких работ на территории Дедовска в муниципальном округе Истра.

- У нас реализуется большая программа по дорогам к малым населенным пунктам. Мы видим все обращения по тем деревням, СНТ, коттеджным поселкам, которые в них нуждаются, приоритизируем их, - рассказал губернатор. - Сегодня приехали в Дедовск, где у жителей также был справедливый запрос на реконструкцию дорог. Целый комплекс дорожного покрытия заменим здесь в этом году.

Андрей Воробьёв пообщался с местными жителями, которые рассказали губернатору о том, как в городе меняется дорожная ситуация. Например, раньше многие были вынуждены стоять на железнодорожном переезде Рижского направления – одного из самых загруженных в Подмосковье. Проблема была решена, когда в 2020 году над «железкой» построили новый путепровод.

- Каждая такая встреча дает дополнительные справедливые заявки на включение в программу дорог к коттеджным поселкам, малым населенным пунктам в Рузе, Истре, Раменском, Коломне, Зарайске, - отметил Андрей Воробьёв. - Понимаем, насколько важно иметь комфортный доступ к дому для жителей, для доставки продуктов питания, для различных служб, всего, что касается безопасности. Поэтому дальше эту программу, которая идет не первый год, будем продолжать во всех округах Подмосковья. Где-то это будут дороги в твердом асфальтовом покрытии, где-то делаем отсыпку, обслуживаем.

Из 6 грунтовых дорог, которые станут асфальтобетонными, две строители уже сдали - на Западной улице и дороги, ведущей к СНТ «Чайка». Сейчас работы идут на улицах Колхозная, Лесная и Малиновка, а также на подъезде к дачным поселкам «Связист» и «Сад №3».

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в муниципалитете отремонтируют 16,8 км региональных дорог. Кроме того, до конца лета приведут в порядок 65 муниципальных дорог общей протяженностью 18,4 км.