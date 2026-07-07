Как живут манул Тимофей и панда Катюша: Самый милый фоторепортаж

Зоосад является одной из самых интересных площадок для посещения Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Самые редкие и удивительные животные обитают в Московском зоопарке. Здесь живут более 15 000 зверей и птиц, среди них множество редких и исчезающих видов. К примеру, пингвины Гумбольдта и их птенцы, манул Тимофей, большие панды Катюша, Жуи и Диндин, детеныш капуцина-плаксы, детеныши кошачьих лемуров и ягнята овец Уэссан.

Манул Тимофей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что зоосад является одной из самых интересных площадок для посещения. Так, к примеру, посетители с удовольствием изучают экспозицию «Пушистая ракета», расположенную в детском зоопарке. Она в интерактивной форме рассказывает об историях животных-космонавтов.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На территории зоосада также проходит хатха-йога - древняя система практик, объединяющая собой физические позы и дыхательные техники. За большим стеклом во время практики подготовленные участники видят моржей, сивучей и морских котиков.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Накануне представители зоосада продемонстрировали пилотный проект столичного учреждения по отслеживанию поведения животных при помощи искусственного интеллекта. Эта система работает с пандами Жуи, Диндин и Катюшей, леопардом Мизером и пумой Габриэлем.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП