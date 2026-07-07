Тверской бульвар превратился в арену для влюбленных: Фоторепортаж

«Свадебный переполох» на Тверском бульваре Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 7 июля, на Тверском бульваре состоялось мероприятие для влюбленных под названием «Свадебный переполох». Оно реализовано в рамках проекта «Лето в Москве».

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вдохновением «Свадебному переполоху» послужили романтические комедии, в которых главные герои гуляют по парку аттракционов. В них мужчины, конечно же, стараются выиграть для своих возлюбленных заветный приз. Эту механику перенесли в пространство Тверского бульвара: каждая зона становится отдельным испытанием.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Влюбленные пары проходили спортивные квесты, мастер-классы по созданию свадебных аксессуаров и флеш-макияжу; посещали автограф-сессии, зумбу для женихов и невест, свадебные фотозоны, а также открытые тренировки звездных спортсменов. В рамках мероприятия выступили российский боец MMA Алексей Олейник и участник Media Basket Дмитрий Гусаков (Гуди).

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП