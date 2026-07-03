От фитрока до кроссминтона: где позаниматься спортом бесплатно в столице

В солнечную погоду порой не хочется идти в спортзал, но и тренировки отменять - не дело. Фото: мойспортрайон.рф

В солнечную погоду порой не хочется идти в спортзал, но и тренировки отменять - не дело. «Комсомолка» рассказывает, как разнообразить тренировочную рутину.

Игра на виртуальных барабанах

Любителям драйва и рок-музыки понравится функционально-танцевальная тренировка ФитРок. Занятие проходит с использованием специальных утяжеленных барабанных палочек. Фактически 60 минут нужно танцевать и барабанить на виртуальном барабане. Нагрузка разноплановая – тут и элементы силовой аэробики, и танцы. За одно занятие можно сжечь до 700 калорий, а взамен получить максимальный заряд позитива.

Любителям драйва и рок-музыки понравится функционально-танцевальная тренировка ФитРок. Фото: мойспортрайон.рф

Где: на крышах в районных центрах «Место встречи» («Орион», «София», «Прага», «Ангара», «Эльбрус», «Витязь»).

Когда: по средам в 19.00 и воскресеньям в 10.30, нужна запись на сайте.

Стоимость: бесплатно.

Без сетки, но с ракеткой

Падел и сквош еще в трендах, но есть и другие разновидности спорта с ракеткой – например, кроссминтон. Это не менее увлекательная игра, которая сочетает бадминтон, сквош и теннис. Главная особенность — отсутствие сетки. Площадка состоит из двух квадратов, задача — направить волан в зону соперника. Попасть на пробную тренировку можно на ВДНХ, где бесплатно предоставят ракетки и воланы. На занятия не допускаются дети до семи лет.

Падел и сквош еще в трендах, но есть и другие разновидности спорта с ракеткой – например, кроссминтон. Фото: официальный сайт ВДНХ

Где: ВДНХ, площадка со специальным резиновым покрытием перед павильоном №574.

Когда: ежедневно, с 10.00 до 22.00, по субботам и воскресеньям проходят занятия с тренером – с 17.00 до 20.00.

Стоимость: бесплатно.

Пять верст по парку

Преодолеть дистанцию в пять километров по маршруту парка, увидеть новые места, завести знакомых – такова задумка проекта «Пять верст». Забеги проходят каждые выходные, присоединиться можно бесплатно и в любом возрасте (дистанцию можно пробежать или пройти пешком).

- Это дружеские старты, которые проводятся не для соперничества или выявления лучших результатов, а для поддержки участников друг друга, - говорят организаторы.

Где: парк «Сокольники», Сокольнический Вал, 1с1.

Когда: каждую субботу с 9.00.

Стоимость: бесплатно, нужна регистрация на сайте проекта

Силовой экстрим

Если хочется сформировать гармоничное тело и укрепить здоровье – подойдет занятие cross-training. Это комплекс различных функциональных упражнений силового экстрима и кроссфита. А также с элементами пауэрлифтинга и гимнастики.

Если хочется сформировать гармоничное тело и укрепить здоровье – подойдет занятие cross-training. Фото: мойспортрайон.рф

- Занятия проводятся на свежем воздухе в группах и персонально. Они подойдут людям разного уровня подготовки. Занятие проводит призер первенства Москвы по пауэрлифтингу Никита Орлов, - рассказали организаторы.

Где: парк «Сокольники», Митьковский проезд, 11.

Когда: по субботам, время уточняется накануне.

Стоимость: 850 рублей.

«Восьмерки» и «кораблики»

В столичных парках проводят тренировки по роллер-спорту, которые позволят улучшить баланс и координацию, шаг за шагом разобрать базовые и продвинутые элементы, в их числе «восьмерки» и «кораблики». А также научиться уверенно тормозить, проходить повороты и кататься безопасно. Тренировки проводят в парках «Ходынское поле», «Митино», «Братеевская пойма», «Печатники» и на других площадках. Обязательное условие – приходить со своим шлемом.

В столичных парках проводят тренировки по роллер-спорту, которые позволят улучшить баланс и координацию. Фото: мойспортрайон.рф

Где: выбрать одну из десяти площадок можно на сайте проекта

Когда: по понедельникам и субботам в 19.00.

Стоимость: бесплатно.

Понять свое тело

«Прокачать» силу, ловкость и чувство равновесия можно на занятиях ушу - по китайскому боевому искусству. Они направлены прежде всего на работу над собой. Практикующий учится лучше понимать свое тело, слышать его сигналы и осознанно управлять движениями. Тренировки проходят в парках на свежем воздухе, можно приходить с детьми от шести лет. Во время занятий участников познакомят с навыками самообороны.

«Прокачать» силу, ловкость и чувство равновесия можно на занятиях ушу - по китайскому боевому искусству. Фото: мойспортрайон.рф

Где: парк «Красногвардейские пруды», сад «Эрмитаж», парк Дружбы, Таганский детский парк.

Когда: по понедельникам и четвергам в 19.00.

Стоимость: бесплатно.