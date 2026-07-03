«Наша Госавтоинспекция на достойном счету»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

Фото Александра Степанова

Сегодня, 3 июля, российской Госавтоинспекции исполнилось ровно 90 лет. История ведомства, которое регулирует ситуацию на дорогах и автотранспорт, началась в 1936 году.

На территории Московской области безопасность на дорогах обеспечивают около 5,5 тысяч сотрудников. Благодаря тесному сотрудничеству ГИБДД и подмосковных властей аварийность на дорогах региона за последние 10 лет удалось снизить сразу в 2 раза. Так же в 2 раза сократилось и число пострадавших в ДТП. Это результат эффективной работы по выявлению нарушений и адресному наказанию неаккуратных водителей - с этим помогает система фото-видеофиксации. Так, более 2,1 тысяч камер установлены на самых аварийных отрезках подмосковных дорог.

Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником и торжественно открыл новое здание Госавтоинспекции УМВД России по городскому округу Красногорск.

Оно разместилось в здании бывшего Московского учебного центра в Нахабино - область капитально отремонтировало его и пережало на баланс ведомства.

Ранее многие жители муниципалитета жаловались, что подразделения Красногорского ГИБДД находятся по разным адресам.

- Новое здание, в том числе, предназначено для оказания государственных услуг, решения важных вопросов наших жителей, - рассказал губернатор. - Очень рад, что все получилось. Это было бы невозможно без команды – офицеров, генералов, личного состава.

Поздравив сотрудников ГИБДД с юбилеем ведомства, Андрей Воробьёв отметил, что Госавтоинспекция Подмосковья находится на достойном счету.

- На протяжении многих лет мы вместе с нашим главком, с вами, уважаемые коллеги, занимаемся всем, что связано с безопасностью. Московская область очень большая с огромным количеством федеральных, региональных, муниципальных дорог. И нагрузка на каждого сотрудника в разное время серьезная. Мы стараемся убрать все очаги, все то, что представляет опасность для детей, пешеходов, водителей. Считаем это приоритетным направлением своей работы. И дальше будем продолжать. Хочу вас от всей души поздравить с профессиональным праздником. Здоровья и успехов!

В новом здании теперь работаем ситуационный центр, из которого вся оперативная информация на дорогах округа в режиме реального времени уходит в ЦУР (Центр управления регионом): регистрируются не только сами ДТП, но и информация о направленных на место экипажах ГИБДД и скорой помощи. Отсюда же ведется координация действий всех служб.

Кроме того, в новом управлении жители Красногорска могут оформить водительскоеудостоверение, зарегистрировать автомобиль, а также пройти экзамен (на территории действует площадку для вождения).

Первый замминистра внутренних дел России Андрей Курносенко после осмотра нового здания отметил:

– Те условия, которые созданы для сотрудников – это то, что от нас ждут. Потому что здесь жителям предоставляются государственные услуги.

Замначальника полиции ГУ МВД России по Московской области – начальник Управления Госавтоинспекции Виктор Кузнецов получил из рук губернатора почетный знак «За заслуги перед Московской областью» I степени.