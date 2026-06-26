Сладкоежкам на заметку: Объем продаж конфет в Московской области вырос на 2,3%, а печенья - сразу на 5,4%

Фото минсельхозпрода Московской области

Не секрет, что россияне очень любят чаепития. По большому счету, это неотъемлемая часть любого приема пищи. Хотя иногда чаепитие может быть и независимой церемонией. И, конечно же, наш человек предпочитает пить чай вприкуску со сладостями. Самые популярные ингредиенты - печенье и конфеты. А вот с чем получается вкуснее, каждый решает для себя сам.

Впрочем, о популярности тех или иных лакомств весьма красноречиво говорят реальные цифры. Например, в Подмосковье большинство предпочитает конфетам печенье.

- В мае 2026 года объем продаж печенья превысил 3 488 944 кг, тогда как конфет приобрели свыше 3 399 340 кг, - рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. - Реализация конфет увеличилась на 2,3%, а печенье показало еще более заметную положительную динамику – плюс 5,4% к предыдущему периоду.

Если же считать реализацию этих двух угощений с начала текущего года, за первые пять месяцев 2026-го печенье все равно обходит конфеты: 16 тысяч тонн против 15,7 тысяч тонн.

При этом стоит отметить, что продукция подмосковных кондитеров пользуется большим спросом не только в Московской области, но и других регионах. Экспортируют ее и в другие страны.

Кстати, в Минсельхозе Подмосковья отмечают, что печенье можно есть не только в, так сказать, натуральном виде. Например, измельченное печенье станет хорошей основой для чизкейка или торта, который даже печь не надо - смешанную с растопленным сливочным маслом крошку достаточно уложить в форму, приправив сверху творожной или ягодной начинкой.

Кроме того, крошкой можно посыпать мороженое или фруктовые салаты, а цельное или поломанное на несколько кусочков печенье - использовать в качестве основы для «бутербродов» с сырами или паштетами.