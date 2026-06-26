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Общество26 июня 2026 11:48

Сладкоежкам на заметку: Объем продаж конфет в Московской области вырос на 2,3%, а печенья - сразу на 5,4%

В Подмосковье рассказали, что чаще покупают жители региона - печенье или конфеты
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Фото минсельхозпрода Московской области

Фото минсельхозпрода Московской области

Не секрет, что россияне очень любят чаепития. По большому счету, это неотъемлемая часть любого приема пищи. Хотя иногда чаепитие может быть и независимой церемонией. И, конечно же, наш человек предпочитает пить чай вприкуску со сладостями. Самые популярные ингредиенты - печенье и конфеты. А вот с чем получается вкуснее, каждый решает для себя сам.

Впрочем, о популярности тех или иных лакомств весьма красноречиво говорят реальные цифры. Например, в Подмосковье большинство предпочитает конфетам печенье.

- В мае 2026 года объем продаж печенья превысил 3 488 944 кг, тогда как конфет приобрели свыше 3 399 340 кг, - рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. - Реализация конфет увеличилась на 2,3%, а печенье показало еще более заметную положительную динамику – плюс 5,4% к предыдущему периоду.

Если же считать реализацию этих двух угощений с начала текущего года, за первые пять месяцев 2026-го печенье все равно обходит конфеты: 16 тысяч тонн против 15,7 тысяч тонн.

При этом стоит отметить, что продукция подмосковных кондитеров пользуется большим спросом не только в Московской области, но и других регионах. Экспортируют ее и в другие страны.

Кстати, в Минсельхозе Подмосковья отмечают, что печенье можно есть не только в, так сказать, натуральном виде. Например, измельченное печенье станет хорошей основой для чизкейка или торта, который даже печь не надо - смешанную с растопленным сливочным маслом крошку достаточно уложить в форму, приправив сверху творожной или ягодной начинкой.

Кроме того, крошкой можно посыпать мороженое или фруктовые салаты, а цельное или поломанное на несколько кусочков печенье - использовать в качестве основы для «бутербродов» с сырами или паштетами.