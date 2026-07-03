Как определяют чистоту рек в Москве и почему не все пляжи до сих пор открыты

В Роспотребнадзоре назвали основную причину закрытия зон отдыха у воды в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Это лето пока подарило нам не так уж много знойных дней, каждый из них – на вес золота. При первой возможности пытаешься выбраться на ближайший пляж. Глядишь – а там табличка «Купаться запрещено». Да кто вообще решает можно или нет купаться? И что будет, если нарушить запрет? Корреспондент KP.RU разбиралась со специалистами.

Это лето пока подарило нам не так уж много знойных дней, каждый из них – на вес золота. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ПОДГОТОВКА К СЕЗОНУ

Проверять и чистить пляжи в преддверии купального сезона разные ведомства сообща начинают сильно заранее – в марте-апреле: водолазы поднимают со дна водоемов мусор и ветки деревьев, которые могло снести водой во время паводков, городские власти готовят оборудование для пляжей. Летом при температуре от +25 градусов в тех локациях, где есть вода и отдыхающие, будут дежурить спасатели, поэтому они заранее повторяют, кого и как спасать. За отдыхающими будут следить и беспилотники: для особо настырных, которые лезут в воду, не зная броду, аппараты могут даже озвучивать голосом, что в этом месте купаться запрещено.

Проверку зон отдыха одновременно ведут МЧС, Роспотребнадзор и представители префектур.

- Еще перед началом сезона идет их приемка. Проводится отбор проб воды в водоемах и проб песка с пляжей, детских и спортивных площадок. Эти пробы потом отдают на исследование по санитарно-химическим, микробиологичеким и радиологическим показателям, - рассказала Руководитель Управления Роспотребнадзора по городу Москве Елена Андреева. – Также оценивается инфраструктура зоны отдыха: есть ли контейнерные площадки, медицинские и спасательные пункты, раздевалки, туалеты и душевые.

У точек, которые будут торговать едой и напитками, проверяют документы (в том числе – медкнижки у сотрудников), смотрят, в каком они состоянии внутри. С администрации пляжей спрашивают договоры со организациями, которые будут на протяжении всего лета обрабатывать пляжи и территорию поблизости от комаров и клещей, плюс сколько дезинфицирующего средства закуплено – им предстоит постоянно обрабатывать туалеты, раздевалки и лежаки.

ЧТО ДАЛЬШЕ

На этом работа только начинается. Далее на протяжении всего лета эксперты по графику выезжают и проверяют пляжи сразу по нескольким показателям.

Самое главное, о чем знают все, — это отбор проб воды. Его делают не у берега, как можно подумать. Нет, специалисты отплывают от берега на глубину (под ними должно быть не менее 1,5 метров воды). Емкости (обычно объемом 1,5 литра), которые стерильны изнутри и снаружи, погружают в воду на глубину от 10 до 30 см, заполняют их, а потом закрывают емкость стерильной же пробкой или колпачком. Тот факт, что на солнце вода кажется зеленоватой – не беда. По словам специалистов, в ней живут микроорганизмы – и это норма.

А вот кто именно плавает в водице, выяснят в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Москвы. Воду туда должны доставить максимально быстро (путь не должен превышать двух часов) после чего ее будут тестировать примерно по двум десяткам показателей. В любой воде так или иначе содержатся «вредные» и «полезные» вещества и микроорганизмы. Когда баланс полезного/вредного нарушается – тут-то и выдают запреты.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Основной причиной закрытия зон отдыха является несоответствие нормам качества воды по микробиологическим показателям, - объясняет Елена Андреева. — Это не угроза развития эпидемий, но свидетельствует об органическом загрязнении воды, в том числе, фекальном. Поэтому в воде могут появиться реальные возбудители инфекционных заболеваний.

Одно из самых неприятных, что встречается в наших водах, — это кишечная палочка. Она выделяет токсины, которые бьют по пищеварительной системе, провоцирует воспаления и может привести в итоге даже к разрушению эритроцитов и острой почечной недостаточности. Расстройство пищеварения, повышение температуры, рвота, диарея – верные спутники кишечной палочки в организме.

И табличка «Купаться запрещено» - верный свидетель того, что какой-нибудь гадости в воде достаточно, чтобы свалить с ног. В первую очередь – детей и пенсионеров, а при большой концентрации – и взрослого, если он «нахлебался» вдоволь мутной водицы.

ГДЕ КУПАЕМСЯ

Всего на территории Москвы расположено более 1100 различных водоемов. Но официальных зон для купания всего 14. Из них в этом году три закрыты на реконструкцию (Мещерское в ЗАО, озеро Черное в ЗелАО и Головинские пруды в САО), еще одна (зона отдыха «Левобережье» в САО) открыта только для отдыха у воды («Потому что качество воды и песка не соответствует нормативам», - уточнили в столичном Роспотребнадзоре). Еще в трех локациях купание временно запрещено (на пляже «Динамо», в Большом городском пруду и Школьном озере), по одной вообще нет никакой информации - Большой Садовый пруд сейчас находится под надзором ведомственной санитарной службы ФМБА России и понять, можно ли там купаться, можно только приехав на место.

Итого официально сейчас в Москве разрешено купаться в шести локациях: это озеро Белое (ВАО), Путяевский пруд № 1 (ВАО), Школьное озеро (ЗелАО), Серебряный бор-2 (СЗАО), Серебряный бор-3 (СЗАО) и Пионерский пруд (ЦАО).

«Разрешено» — это значит, что в этих зоны отдыха проверили не только воду и песок, но и многое другое: убран ли мусор, и не застоялись ли контейнеры с ним, чисты ли туалеты, работают ли комнаты матери и ребенка, нет ли колоний клещей и комаров (и когда в последний раз от них обрабатывали территорию) и так далее.

Послушны ли москвичи и нарушают ли запреты купания? Возможно.

- Но в этом сезоне случаи возникновения инфекционных заболеваний в результате купания в зонах отдыха в Москве не зафиксированы, - заявила Елена Андреева.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

522 пробы песка отобрано специалистами с начала летнего сезона, по ним выполнено 2 347 исследований.

306 проб воды отобрано в Москве в этот купальный сезон, по ним выполнено 2512 исследований по разным показателям

48 проб отобрано из питьевых фонтанчиков в зонах отдыха, по ним проведено 302 исследования.