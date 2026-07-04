Сильный дождь, гроза и шквалистый ветер ожидаются в Москве 4 июля 2026 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Погода 4 июля в Москве испортится: дождь, гроза и шквалистый ветер ожидаются в городе. Не забудьте перед выходом из дома взять с собой зонтик, чтобы не промокнуть и не заболеть.

Погода в Москве 4 июля 2026: температура воздуха

В субботу, 4 июля, в Москве прогнозируется облачная погода, дождь, местами гроза. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, осадки в виде дождя, по области местами сильные, а также гроза. На столбиках термометров можно увидеть +1...+23 градуса. Ночью же температура опустится до +15...+17 градусов. Осадки не покинут российскую столицу и в темное время суток.

Ветер северный от 5 до 10 метров в секунду, однако при грозе его порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составляет 739 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

В субботу, 4 июля, в Москве прогнозируются осадки, по области местами сильные, а также гроза и шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 15 м/с. Об этом сообщают представители ГУ МЧС России по столице.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! В период с 21:00 3 июля до 10:00 4 июля в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Усиление ветра при грозе до 17 м/с», - говорится в сообщении ведомства.

Дождливая погода возвращается в Москву Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жара отступит из Москвы

В Москву приходит постепенное охлаждение после продолжительной жары. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, в конце этой недели в столице ожидаются кратковременные дожди, а также возможны грозы.

Метеоролог подчеркнула, что тенденция к похолоданию сохранится и в начале следующей недели.