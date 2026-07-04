«ИИ нас победит, когда у него появится мозг!»: режиссёр Михаил Комлев презентовал первый в России киберсериал

В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера первого в России документального научного киберсериала «ИИ Будущего», созданного режиссером Михаилом Комлевым при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Фото: личный архив Михаила Комлева

В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера первого в России документального научного киберсериала «ИИ Будущего», созданного режиссером Михаилом Комлевым при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

– Много лет назад выдающийся исследователь возможностей нашего мозга Наталья Бехтерева предсказала появление искусственного интеллекта. И вот предсказание её сбылось. Сейчас будем наблюдать, кто кого – наш гениальный мозг или чудеса искусственного интеллекта, – рассуждает на премьере сериала актриса, звезда фильма «Большая перемена» Наталья Гвоздикова.

По словам режиссёра Комлева, цель его киберсериала – рассказать и показать чуть ближе российский искусственный интеллект: каким он бывает, где он применяется. Профессор МГУ и РАН Константин Воронцов подметил, что искусственный интеллект и роботы не выделяют энергию, которую выделяем мы, люди, и если они смогут забирать нашу энергию, вот тогда это может быть катастрофой. Как говорят разработчики ИИ, в течение 5 лет мы столкнёмся с проблемой борьбы между собой разных роботов.

Сериал Комлева посвящён тому, чтобы лучше узнать ИИ и рассказать о возможностях его развития и управления. Фото: личный архив Михаила Комлева

Профессор Татьяна Черниговская считает, что следующее десятилетие превратит ИИ в самостоятельного игрока. На данный момент, как подчёркивает учёная, нет сильного ИИ, но это только пока. И, мол, не стоит забывать, что ИИ управляет человек. Мол, даже у самой современной машины пока нет мозга.

– Когда ИИ ощутит себя как личность, вот тогда это будет крах человечества, потому что в их мировоззрении может не быть планов на нас, – философски замечает Черниговская.

Сериал Комлева как раз посвящён тому, чтобы лучше узнать ИИ и рассказать о возможностях его развития и управления.

– ИИ уже активно внедряется в медицину, науку, – говорит в беседе с KP.RU режиссёр Михаил Комлев. – Он помогает анализировать большой объём данных, снимков, тем самым освобождая время врача для действительно важного. Например, Владивостокский Государственный университет совместно с Университетом «Иннополис» разработали медицинский БПЛА для доставки до ста ампул жизненно необходимых материалов (кровь) в труднодоступные регионы Приморья. Аппарат с ИИ настолько высокоинтеллектуальный, что сам принимает правильное решение, чтобы доставить важный груз, который может спасти сто жизней.

Режиссер Михаил Комлев. Фото: личный архив Михаила Комлева

После того как БПЛА пройдёт испытания, его внедрят по всей России и тем самым смогут оказывать необходимую помощь людям в труднодоступных местах нашей страны.

— Миш, про пользу ИИ мы все знаем, но как же быть с мошенниками, которые тоже сейчас внедряют его в свои аферы?

— Чтобы защитить себя и своих близких от мошенников, которые используют знакомые вам голоса, фото, видео, следует придерживаться нескольких правил:

— Мошенники всегда играют на чувствах и эмоциях человека. Если вам звонят из банка, полиции, больницы и других учреждений и просят совершить какое -либо действие, всегда кладите трубку и перезванивайте по официальным телефонам, — советует Комлев. — С каждым днём мошенники придумывают новые способы обмана, активно используя ИИ. Но все фразы ИИ-человека будут короткими, обрывистыми, как правило, они не бывают последовательными и обоснованными. Слушайте внимательно сообщения, смотрите полученные видео и обязательно анализируйте, всегда смотрите на аккаунты, с которых вам пишут, обращайте внимание на дату регистрации, дату изменения имени.

— А какие профессии ИИ может заменить?

— Как говорит один из экспертов нашего фильма: «Преподаватели, использующие ИИ, заменят тех, кто его не использует». ИИ сможет взять на себя рутинные задачи в разных сферах, но всегда следует помнить одно, что ИИ — это только помощник человека,- говорит Комлев.