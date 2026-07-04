Футболка Найка Борзова за 1500 рублей, а толстовка рэпера Saluki за 100 тысяч: чем удивляет благотворительный фестиваль в столице

4-5 июля в саду им. Баумана в Москве проходит фестиваль «Город неравнодушных», а в рамках него – Звездный благотворительный маркет. Фото: Александра БУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Платья, футболки, халаты и комбинезоны от звезд российской эстрады и шоу-бизнеса можно купить в эти дни в саду имени Баумана в Москве. 4-5 июля там проходит фестиваль «Город неравнодушных», а в рамках него– Звездный благотворительный маркет.

Подходишь к стендам – и глаза разбегаются: Найк Борзов (для тех, кто не знает – рок-музыкант), Анастасия Назаренко (гимнастка), Александр Энберт (фигурист), Екатерина Стриженова (актриса, телеведущая), Елена Кулецкая (модель) и много кого еще. Под каждой фотографией – собственно благотворительный лот и ценник: футболки – от 1000 рублей, платья – от 2000, толстовки – от 4000 рублей.

- Все вещи – из личных коллекций знаменитостей, - объясняют волонтеры на этой площадке. – Цену за каждую из них звезды назначали сами.

Подходишь к стендам – и глаза разбегаются Фото: Александра БУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лично у меня взгляд сразу зацепился на футболку Найка Борзова. Это его фирменный мерч, цена на сайте – 3000 рублей. Здесь – 1500. Грех не взять.

Смотрю платья, комбинезончики и блузы от звезд эстрады и блогосферы и вздыхаю: они явно уделяют больше времени фигуре, чем я. Хотя цены весьма привлекательные: в пределах 5000 рублей можно подобрать красивую вещь с плеча какой-нибудь звезды.

Самым дорогим лотом оказалась куртка… от рэпера Saluki (в миру - Арсений Несатый), ее продают за 100 тысяч рублей.

- Откуда такая цена? – удивляюсь я.

Мне объясняют: лимитированная коллекция. Плюс в этой куртке исполнительно неоднократно фотографировался, так что вполне возможно, что найдется поклонник, который выложит эту сумму.

Тем более, что пойдет она на благотворительность: при оплате можно выбрать фонд, в который поступит платеж. Лично я пополнила «копилочку» приюта для животных. Кому поможет куртка рэпера – пока не ясно.

Тем более, что пойдет она на благотворительность: при оплате можно выбрать фонд, в который поступит платеж. Фото: Александра БУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

А ЧТО ЕЩЕ

На фестивале, на самом деле много интересного, и кроме Звездного маркета:

- Есть мастер-классы, на которых можно изготовить адресник или ошейник для собаки

- Маршрут активностей, за выполнение которого дают подарки – от значков до зарядного устройства

- Лекции экспертов о животных: рассказывают, к примеру, может ли кот портить тапки от обиды

- Зона с приютами для животных, в этом году там представлены кошки, собаки и кролики