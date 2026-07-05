Облачность и кратковременный дождь с грозой ожидается в Москве 5 июля 2026 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Воскресенье, 5 июля, кардинально сменит погодный режим в столице после нескольких дней знойной жары. Погода в Москве станет более прохладной и влажной: синоптики прогнозируют облачную погоду, кратковременные дожди, местами сильные, а также грозы в отдельных районах. Это принесет долгожданное облегчение после изнурительного зноя, но потребует от горожан наличия зонтов и осторожности на дорогах.

Погода в Москве 5 июля 2026 года: температура воздуха

Днем воздух в столице прогреется до плюс 20–22 градусов. Это заметно прохладнее, чем в предыдущие дни, когда столбики термометров поднимались выше +30. Ночью станет еще прохладнее — ожидается от 14 до 16 градусов тепла. Суточный перепад будет небольшим, что характерно для пасмурной погоды с осадками.

Осадки в Москве 5 июля 2026 года

Небо над Москвой будет облачным. Ожидаются кратковременные дожди, которые местами могут быть сильными, особенно по области. В отдельных районах синоптики прогнозируют грозы. Это принесет долгожданную свежесть после жары, но также создаст дискомфорт для пешеходов и водителей. Ночью дожди ослабеют, но вероятность осадков сохранится. Зонты и непромокаемая обувь станут главными спутниками москвичей в воскресенье.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в воскресенье будет западным со скоростью 5–10 метров в секунду, а при грозе порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление останется пониженным: днем 737 мм ртутного столба, ночью — 738 мм. Это ниже климатической нормы, и метеозависимые люди могут ощутить дискомфорт.

В связи с прогнозируемыми грозами и сильными дождями возможны локальные предупреждения от МЧС. Водителям стоит быть особенно внимательными на мокрой дороге: снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам — не укрываться от дождя под высокими деревьями и рекламными конструкциями. Рекомендуем по возможности отложить дальние поездки до улучшения погоды.

Погода в Москве 5 июля — это классический летний день с кратковременными дождями и грозами. Долгожданное облегчение после зноя, но с оговоркой на мокрую и ветреную погоду. Тем, кто планировал прогулки или выезды на природу, лучше пересмотреть планы или взять с собой зонты и теплую одежду. Хорошая новость в том, что к понедельнику характер погоды начнет меняться, а дожди станут менее интенсивными.