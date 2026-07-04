Котенок Лаки вытащил свой счастливый билет, когда провалился на глубину 8 метров на глазах у людей в Москве

Насколько глубока кроличья нора (а скорее всего, совсем не кроличья), на своей шкуре недавно узнал маленький котенок. После спасения его назвали «Лаки», то есть «счастливчик».
Он и правда такой. Ведь Лаки мог погибнуть несколько раз за сутки.
Сперва он бегал по островку безопасности между двумя оживленными трассами. Его заметили парень с девушкой, которые спешили к родителям. Они попытались выманить малыша в более безопасное место, но тот сбежал.
Ребята ушли, обратно решили пройтись той же дорогой. Время было около полуночи, но у того места, где бегал котенок, толпились люди.
Оказалось, малыша чуть раньше заметила еще пара молодых людей. Но когда попытались подойти к нему, тот провалился под землю прямо у них на глазах.
Выяснилось, что в том месте в землю вкопана труба. И очень глубокая. Пришлось обратиться за помощью к спасателям.
- Мы долго обсуждали что это, но так и не смогли прийти к единому мнению, для чего в землю была вкопана 8-метровая труба, - рассказал корреспонденту KP.RU спасатель ОПСО «СпасРезерв» Дмитрий Волынкин. – Если бы котенок упал туда, когда его никто не видел, то его бы никогда не нашли, потому что яма еще и «пряталась» в кустах.
Когда прибыли спасатели, котенок копошился, мяукал, пытался выбраться сам. А в какой-то момент затих… Все затаили дыхание: неужели не дождался помощи?
Но малыш оказался настоящим бойцом. И начал громко возмущаться, когда спасатели пытались «выудить» его петлей.
- Такой петлей нас научили работать коллеги из питерского «Кошкиспаса». У нас подготовленная под себя версия, ее усовершенствовал Андрей Романов, который вместе со мной доставал котенка. Это петля особой конструкции на веревке с грузиками, которая позволяет «подсечь» добычу, - объясняет Дмитрий Волынкин.
Котенка «подсекали» примерно полчаса, вытащили за несколько секунд. Он был очень замерзший, но без видимых травм. Теперь о судьбе Лаки обещали позаботиться молодые люди – одна из тех пар, которая вылавливала его на «островке безопасности».
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