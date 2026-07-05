В Москве на ВДНХ прошел фестиваль «Дружба народов», посвященный многообразию культур народов России. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Со 2 по 5 июля на ВДНХ прошел фестиваль «Дружба народов», посвященный многообразию культур народов России. Гости могли увидеть танцы Кавказа, послушать хор имени Пятницкого, попробовать кыргызский бешбармак, научиться расписывать руки в технике мехенди и попасть сразу на несколько национальных праздников.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что увидели гости

Большая часть программы развернулась под открытым небом. На аллеях работали ярмарки ремесел, тематические выставки и национальные подворья, в павильонах — гастрономические, творческие и образовательные площадки.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

4 июля между павильоном «Центральный» и фонтаном «Дружба народов» прошел концерт «Многоликая Россия». На одной сцене выступили хор имени Пятницкого, ансамбли «Лезгинка», «Тюльпан», «Казаки России» и «Италмас», а также Государственный ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова. Молодые артисты Большого театра представили фрагменты известных балетов. Вечером программу продолжили современные коллективы из разных регионов: фолк-рок-группа «Отава Ё», тувинская группа «ЯТ-ХА», удмуртский проект «Эктоника» и певица Ася Зыкова.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Удмуртский Гербер и другие праздники

В один из дней на ВДНХ отметили удмуртский праздник Гербер. У фонтана «Каменный цветок» прошло шествие в национальных костюмах и мастер-класс по удмуртским танцам. Рядом открылась выставка ремесленников, где показали шедевры ткачества, ювелирного дела и народных промыслов. В павильоне «Слово» можно было посмотреть мультфильмы на удмуртском языке, посетить встречи с писателями и режиссерами, а вечером прошли кинопоказы. Завершился праздник этнодискотекой проекта «Эктоника».

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Национальные подворья

В павильоне Киргизской Республики ежедневно готовили бешбармак и боорсоки, рассказывали о традиционных напитках — кымызе, бозо, чалапе и максыме, проводили дегустации и показы национальной одежды. В программе также были мастер-классы по изготовлению украшений, концерт фольклорных коллективов и театрализованная свадебная церемония «Кыз узатуу».

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В павильоне Казахстана с 3 по 5 июля работал маркет дизайнерской одежды. Здесь же прошли концерты с игрой на домбре и выступления ансамблей казахского танца.

За павильоном №58 продолжился фестиваль «Уникальная Индия». Здесь готовили блюда индийской кухни, расписывали руки мехенди, проводили занятия по йоге и танцевальные мастер-классы. Днем выступали российские и индийские коллективы, а вечером устраивали дискотеку.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Узбекском сквере 4 июля показали выступления мастеров шаолиньского кунг-фу, виртуозные выступления с мечом, веером и посохом, а затем провели открытые занятия по цигуну и тайцзи.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще одной большой площадкой стал фестиваль «Сильны единством», который прошел в павильоне №68 с 3 по 5 июля. В программе — мастер-классы по народным ремеслам, турниры по шахматам и нардам, детские спектакли, спортивные занятия, международный футбольный турнир, джазовые концерты и выставка национальных костюмов народов России.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Финальный аккорд

Фестиваль завершился 5 июля концертом «Юбилейный калейдоскоп», посвященным 35-летию СНГ. В программе выступили коллективы из разных стран Содружества, прошли интерактивные хороводы и музыкальные проекты из России и зарубежья. Завершил вечер концерт легендарного ансамбля «Песняры». Вход на все площадки фестиваля был свободным.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП